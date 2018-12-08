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    Сарри: «Цель «Челси» – стать лучшей командой Европы»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поговорил о глобальных целях команды. Лондонцы хотят стать лучшими в Европе.

    «Когда меняешь стиль игры, подход в футболе, необходимо изменить психологию. Необходимо изменить менталитет 25 человек, и это очень тяжело, как видно на примере «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Но после преодоления трудностей можно создать что-то важное.

    Нельзя изменить менталитет за один день, нужно менять его день за днем. Возможно, всего на один процент в неделю, и это длинная история. Наша глобальная цель – стать лучшей командой в Европе», – декларировал итальянец.

    В АПЛ «Челси» лишь благодаря дополнительным показателям идет в зоне Лиги чемпионов.

    Источник: ФК «Челси»

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    08.12.2018 06:54
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