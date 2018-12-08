Сарри: «Цель «Челси» – стать лучшей командой Европы»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поговорил о глобальных целях команды. Лондонцы хотят стать лучшими в Европе.

«Когда меняешь стиль игры, подход в футболе, необходимо изменить психологию. Необходимо изменить менталитет 25 человек, и это очень тяжело, как видно на примере «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Но после преодоления трудностей можно создать что-то важное.

Нельзя изменить менталитет за один день, нужно менять его день за днем. Возможно, всего на один процент в неделю, и это длинная история. Наша глобальная цель – стать лучшей командой в Европе», – декларировал итальянец.

В АПЛ «Челси» лишь благодаря дополнительным показателям идет в зоне Лиги чемпионов.