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    «ПСЖ» готов продать Рабьо в январе за 40 миллионов

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо во время зимнего трансферного окна может покинуть парижский клуб. По информации le10sport, парижане в январе готовы продать 23-летнего француза за 40 миллионов евро.

    Летом 2019 года контракт Рабьо с «ПСЖ» истекает. Стороны не договорились о продлении соглашения. По окончании сезона футболист может покинуть клуб бесплатно.

    В этом сезоне Рабьо провел в Лиге 1 12 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: le10sport

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    07.12.2018 23:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2103

      ItalianFootball 8 декабря 2018, 10:11

      Лямов за 25 сторгуются с теми кто не хочет летом конкуренции.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 декабря 2018, 23:48

      Кто его купит за такие деньги, когда через полгода он уже придёт свободным агентом в любой топ-клуб на приличную "личку" для себя ?

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