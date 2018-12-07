«ПСЖ» готов продать Рабьо в январе за 40 миллионов

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо во время зимнего трансферного окна может покинуть парижский клуб. По информации le10sport, парижане в январе готовы продать 23-летнего француза за 40 миллионов евро.

Летом 2019 года контракт Рабьо с «ПСЖ» истекает. Стороны не договорились о продлении соглашения. По окончании сезона футболист может покинуть клуб бесплатно.

В этом сезоне Рабьо провел в Лиге 1 12 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.