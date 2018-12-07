Глушаков – Ещенко: «Брат, скорее выздоравливай»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поддержал защитника красно-белых Андрея Ещенко, который сегодня перенес операцию на колене.

«Брат, скорее выздоравливай. Ты многое преодолел, уверен, что вернешься еще сильнее! Мы тебя ждем», – написал Глушаков в инстаграме.

Ранее у Ещенко был диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Восстановление футболиста займет около шести месяцев.