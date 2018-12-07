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    Глушаков – Ещенко: «Брат, скорее выздоравливай»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поддержал защитника красно-белых Андрея Ещенко, который сегодня перенес операцию на колене.

    «Брат, скорее выздоравливай. Ты многое преодолел, уверен, что вернешься еще сильнее! Мы тебя ждем», – написал Глушаков в инстаграме.

    Ранее у Ещенко был диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Восстановление футболиста займет около шести месяцев.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    07.12.2018 22:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 8 декабря 2018, 00:28

      "Брат ты мне или не брат?Рад ты мне или не рад? Сядь со мной за стол, налей стакан вина и если ты мне брат, то пей со мной до дна!" (Андрей Державин.)

      1
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 8 декабря 2018, 00:12

      Ещенко ответил Глушакову - "Не брат ты мне Иуда"....

      -2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 7 декабря 2018, 23:41

      Брат, скорее выздоравливай, из Ромашки я один остался. Поддержка нету.)))

      2
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      Рейтинг: +966

      Харченко 7 декабря 2018, 22:59

      Эта "поддержка" делает ему только хуже.
      Неужели у Глушакова так мало серого вещества, что он этого не понимает.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 декабря 2018, 22:42

      Спасибо, сестра...

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 7 декабря 2018, 22:35

      Жаль . нет Горлуковича на таких , как Глушаков !

      4
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      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 7 декабря 2018, 22:34

      Лайкмены!

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