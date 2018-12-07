Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Бийол – о жизни в России: «С первого дня эмоции самые положительные»

    Бийол – о жизни в России: «С первого дня эмоции самые положительные»

    Полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал об адаптации в России. Игрок перешел в российский клуб в летнее трансферное окно. В текущем сезоне РПЛ он провел за ЦСКА 12 матчей.

    – В нашей стране ты провел уже полгода. Совпала ли картина с твоими ожиданиями, насколько хорошо ты в целом адаптировался к жизни в Москве?

    – Я ожидал только хорошего от России, и все оказалось именно так. С первого дня и до сегодняшнего эмоции самые положительные. Привыкать пришлось: Москва – огромный город, здесь есть пробки, движение очень затрудненное, но ничего страшного. Мне все нравится.

    – Какие матчи из проведенных за это время в составе нашей команды запомнились больше других?

    – Вообще, впечатления от этих шести месяцев в ЦСКА великолепные. Мы горим желанием и дальше улучшать свою игру, но уже сейчас добыли несколько отличных побед.

    Конечно, матч с «Реалом» стоит особняком. Обыграть такую команду – честное слово, это что-то совершенно невероятное! Все 90 минут мы отработали на одном дыхании, отдали все силы борьбе. Еще выделю игру за Суперкубок, это был мой первый матч за ЦСКА…

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2018 20:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 21:28

      Только по тропам Кокомамы не ходи.Ничего интересного,и опасно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 декабря 2018, 20:48

      Молодец! Ничего лишнего, все по делу.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 