Бийол – о жизни в России: «С первого дня эмоции самые положительные»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол рассказал об адаптации в России. Игрок перешел в российский клуб в летнее трансферное окно. В текущем сезоне РПЛ он провел за ЦСКА 12 матчей.

– В нашей стране ты провел уже полгода. Совпала ли картина с твоими ожиданиями, насколько хорошо ты в целом адаптировался к жизни в Москве?

– Я ожидал только хорошего от России, и все оказалось именно так. С первого дня и до сегодняшнего эмоции самые положительные. Привыкать пришлось: Москва – огромный город, здесь есть пробки, движение очень затрудненное, но ничего страшного. Мне все нравится.

– Какие матчи из проведенных за это время в составе нашей команды запомнились больше других?

– Вообще, впечатления от этих шести месяцев в ЦСКА великолепные. Мы горим желанием и дальше улучшать свою игру, но уже сейчас добыли несколько отличных побед.

Конечно, матч с «Реалом» стоит особняком. Обыграть такую команду – честное слово, это что-то совершенно невероятное! Все 90 минут мы отработали на одном дыхании, отдали все силы борьбе. Еще выделю игру за Суперкубок, это был мой первый матч за ЦСКА…