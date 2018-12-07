Чалов: «Звездой себя не считаю. К себе отношусь требовательно, как и раньше»

Чтобы хорошо играть в России звездой быть не обязательно, нужно быть всего лишь выше среднего уровня, что у Чалова пока и получается. Но у него еще полно времени, чтобы статьи звездой, главное не растратить себя на посторонние вещи, типа пьянок.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о своей игровой форме. Футболист лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 9-ю голами.
– В 20 лет вы лидируете в гонке бомбардиров РПЛ, забиваете в Лиге чемпионов и вызываетесь в сборную. Ощущаете себя особенным?
– Честно говоря, ничего не изменилось. Звездой себя не считаю, к себе отношусь также требовательно, как и раньше. Наоборот, хочется забивать как можно чаще.
Конечно, мне очень приятно лидировать в гонке бомбардиров РПЛ, но это пока ничего не значит. Мне есть, куда расти, и я сам это вижу. Опять же прекрасно понимаю, что в матчах чемпионата мог забить не девять мячей, а в два раза больше. Почти в каждой игре у меня имелся момент, который должен был реализовывать.