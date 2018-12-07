Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Чалов: «Звездой себя не считаю. К себе отношусь требовательно, как и раньше»

    Чалов: «Звездой себя не считаю. К себе отношусь требовательно, как и раньше»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о своей игровой форме. Футболист лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 9-ю голами.

    – В 20 лет вы лидируете в гонке бомбардиров РПЛ, забиваете в Лиге чемпионов и вызываетесь в сборную. Ощущаете себя особенным?

    – Честно говоря, ничего не изменилось. Звездой себя не считаю, к себе отношусь также требовательно, как и раньше. Наоборот, хочется забивать как можно чаще.

    Конечно, мне очень приятно лидировать в гонке бомбардиров РПЛ, но это пока ничего не значит. Мне есть, куда расти, и я сам это вижу. Опять же прекрасно понимаю, что в матчах чемпионата мог забить не девять мячей, а в два раза больше. Почти в каждой игре у меня имелся момент, который должен был реализовывать.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2018 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 7 декабря 2018, 23:15

      Чтобы хорошо играть в России звездой быть не обязательно, нужно быть всего лишь выше среднего уровня, что у Чалова пока и получается. Но у него еще полно времени, чтобы статьи звездой, главное не растратить себя на посторонние вещи, типа пьянок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 7 декабря 2018, 22:13

      До "звезды" Чалому как до .................звезды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 21:26

      А какой дурак тебя звездой назвал? Если журналюга-догони его и дай пинка.Только аккуратно,не на статью.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 7 декабря 2018, 21:23

      уже сам ответ, считает себя звездой....пока очень крутой чел но не более!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 7 декабря 2018, 21:02

      Если не "зазвездит" то звездой стать может

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 декабря 2018, 20:52

      Нужно добавлять и самое главное забивать голы, а моменты для этого
      имеются. А так все хорошо.Успехов, Федор!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 