Сарри: «В последних двух матчах мы хорошо играли 60 минут, а потом отключались»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об игре команды.

«У нас есть проблемы с тем, чтобы управлять матчем по ходу игры. В последних двух встречах мы хорошо играли 60 минут, а затем в первом же опасном моменте мы отключились.

В первом матче (с «Фулхэмом») нам повезло, потому что они не забили. Во втором матче (с «Вулверхэмптоном») нам немного не повезло, потому что у них было два удара в створ и два гола. После первого гола мы отключились и не были способны реагировать на ситуацию. Мы реагировали на ситуацию не как команда, а как 11 игроков – 11-ю разными способами. Это большая проблема», – сказал Сарри.

«Челси» с 31 очком занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. В субботу, 8 декабря, лондонцы сыграют с «Манчестер Сити» в матче 16-го тура чемпионата Англии.