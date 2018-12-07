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    • Сарри: «В последних двух матчах мы хорошо играли 60 минут, а потом отключались»

    Сарри: «В последних двух матчах мы хорошо играли 60 минут, а потом отключались»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об игре команды.

    «У нас есть проблемы с тем, чтобы управлять матчем по ходу игры. В последних двух встречах мы хорошо играли 60 минут, а затем в первом же опасном моменте мы отключились.

    В первом матче (с «Фулхэмом») нам повезло, потому что они не забили. Во втором матче (с «Вулверхэмптоном») нам немного не повезло, потому что у них было два удара в створ и два гола. После первого гола мы отключились и не были способны реагировать на ситуацию. Мы реагировали на ситуацию не как команда, а как 11 игроков – 11-ю разными способами. Это большая проблема», – сказал Сарри.

    «Челси» с 31 очком занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. В субботу, 8 декабря, лондонцы сыграют с «Манчестер Сити» в матче 16-го тура чемпионата Англии.

    Источник: Sky Sports

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    07.12.2018 19:26
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    Комментарии180
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 12 декабря 2018, 01:03

      Олег, мы с тобой держались до конца... как Црвена , но силы были не равны , и нас вырубили..
      до завтра

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 декабря 2018, 01:18

      Пока, Андрюша, до завтра.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 12 декабря 2018, 00:36

      если ливерпуль убьёт интригу , придётся обидеться, и лечь спать..

      ...сербы, поднажмите на это французское ...ЖКХ

      3
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      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Project Бабангида 12 декабря 2018, 00:38

      Сработаю на опережение и пойду спать уже сейчас..))
      Сербам нечем надавить, кроме поддержки трибун..))
      Мне всё понятно, ставки не делал и пальцы не за кого не держу..))
      До завтра, Андрик!.. Приятных сновидений!..
      Всем до завтра!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 12 декабря 2018, 00:41

      ага..! давай Андрес... будь бдителен во сне, дабы в забытье не проронить имя своего кота..)
      до завтра!

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 12 декабря 2018, 01:20

      До утра, Андрей, пока.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 12 декабря 2018, 00:20

      обыватели линчуют Шпалыча.... смешно смотреть)
      саша п возглавляет колонну

      3
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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Project Бабангида 12 декабря 2018, 00:18

      расскажите папе как там надо...)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Project Бабангида 12 декабря 2018, 00:23

      Это мы тут, в нашем междусобойчике, можем пожурить неудачи наших команд без ажиотажной клубной предвзятости...
      А на ветках, чаще радуются неудачам оппонентов и проклинают своих...
      Для радости и гордости причин и поводов всё меньше и меньше...
      Срываются, кипятятся и ищут крайних... И находят...

      3
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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 12 декабря 2018, 00:26

      наш оптимизм не имеет границ...
      подумаешь локо проиграл... мы питерских с победой газпрома поздравили..)

      3
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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > Project Бабангида 12 декабря 2018, 00:27

      еще такого дуста не придумали , что бы эту дурь из нас вытравить...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 12 декабря 2018, 00:02

      пока неаполь за бортом.... дух марадоны где то над Брестом летает

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 11 декабря 2018, 23:45

      Всем приятного футбольного вечера и спокойных снов ! Я на боковую ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > MaxRnD 11 декабря 2018, 23:48

      Приятных снов, Макс!
      Не проспи утреннюю пробежку!..))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > MaxRnD 11 декабря 2018, 23:51

      "глуши мотор" как выразился Олег)

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 11 декабря 2018, 23:53

      Спокойной ночи, Макс !

      3
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 11 декабря 2018, 23:40

      если что и смотреть, то это ливер - наполи

      3
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      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Project Бабангида 11 декабря 2018, 23:45

      Точняк!.. Чувствуется заряженность и нацеленность на голы..))
      Гоняют без всякой заумной позиционной фигни..))

      3
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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 11 декабря 2018, 23:53

      а я вот скучаю по шахматному защитному футболу...
      сейчас он еще более шахматный, но более атакующий..

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 декабря 2018, 23:59

      Игра смотрится, на хороших скоростях играют команды. Жребий в двух группах свёл три сильных клуба.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 11 декабря 2018, 23:35

      Да-а-а-а, кидалово с Барсой. По такой игре Тоттенхэм их сделает

      3
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    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 11 декабря 2018, 23:17

      Опачки, ПСВ повёл )) Забавно !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 11 декабря 2018, 23:20

      Да, "Интер" пока дома летит.

      4
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 11 декабря 2018, 23:13

      а не желает ли ПСЖ в Загребе отгребсти ..?

      хитя вряд ли конечно..(

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      ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > Project Бабангида 11 декабря 2018, 23:15

      Второй раз, как с Ливером, не прохиляет ))
      Уже один всосали ((

      4
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      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Project Бабангида 11 декабря 2018, 23:18

      Андрик, у тебя ненависть к парижанам или пристрастие к хорватам?!.))
      Думаю, что ПСЖ наскребёт себе нужный результат..))

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      Рейтинг: +55713

      MaxRnD > insider_retro 11 декабря 2018, 23:20

      (с) пристрастие к хорватам?!.))

      Андреас, к сербам же, чо ?!

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      Рейтинг: +70725

      insider_retro > MaxRnD 11 декабря 2018, 23:24

      Это у меня трепетные порывы души в сторону Адриатики, как желаемого места моей старости..)) Андрик смутил Загребом..))
      Спасибо за правку..))

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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 11 декабря 2018, 23:26

      у меня так всё сложно.... но ладно, заморочусь....

      1.ПСЖ накаченный мешок стероидов... на...х..уй его уже за одно это...
      2. сербов уважаю..
      3. хочу что бы ливер с наполи прошли... (пролезть в эту щель могут только два рыла)
      было её и 4. но я уже упускаю нити..
      ну как то так я рассуждаю, хоть и пох...

      2
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      ...
      Рейтинг: +70725

      insider_retro > Project Бабангида 11 декабря 2018, 23:28

      Что-то ты, Андрик, в разнос пошёл...
      Чувствую сумбур и пофигизм..))

      2
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      ...
      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида > insider_retro 11 декабря 2018, 23:31

      да бывает и такое иногда... с понедельника за ум возьмусь... жаль что сегодня только вторник

      2
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    • ...
      Рейтинг: +55713

      MaxRnD 11 декабря 2018, 23:09

      Дембеле - мастерюга ! )))
      Один человек может решить всё ! )))

      3
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