Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Агент: «Локомотив» так и не начал переговоры с Фернандешем. Уже имеем право выходить на другие клубы»

    Агент: «Локомотив» так и не начал переговоры с Фернандешем. Уже имеем право выходить на другие клубы»

    Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, сообщил, что москвичи пока так и не вступили в переговоры с португальцем о продлении контракта.

    Нынешнее соглашение футболиста с железнодорожниками истекает в июне 2019 года. С 1 января он имеет право контактировать с другими клубами.

    – Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» не ведутся. Все пока остается так, как и было.

    – Правильно понимаю, что вы уже имеете право выходить на другие клубы?

    – Да.

    – И уже начали с кем-то переговоры?

    – Пока «Локо» для нас остается приоритетным вариантом.

    Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В текущем сезоне хавбек провел за московскую команду 21 матч во всех турнирах, записав в свой актив три гола и две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2018 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 декабря 2018, 02:47

      Фернандеш был очень хорош в чемпионском сезоне , а в новом почему-то сильно сбавил ! Аппетит по зп вырос . Поэтому и такая проблема с контрактом !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > XaXatyn 8 декабря 2018, 04:30

      Никто ему таких денег, какие он просит ,платить не будет.Подёргается,да и согласится на условия Локо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 18:04

      Это герпис...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 декабря 2018, 17:46

      Ничего с "Локо" у вас не будет ясно давно. Ваши финансовые запросы никто не будет рассматривать. Ищите в Турции желающих...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 7 декабря 2018, 16:57

      После того как он судился с Локо - врядли кто-то захочет его продлевать)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 