Агент: «Локомотив» так и не начал переговоры с Фернандешем. Уже имеем право выходить на другие клубы»

Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, сообщил, что москвичи пока так и не вступили в переговоры с португальцем о продлении контракта.

Нынешнее соглашение футболиста с железнодорожниками истекает в июне 2019 года. С 1 января он имеет право контактировать с другими клубами.

– Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» не ведутся. Все пока остается так, как и было.

– Правильно понимаю, что вы уже имеете право выходить на другие клубы?

– Да.

– И уже начали с кем-то переговоры?

– Пока «Локо» для нас остается приоритетным вариантом.

Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В текущем сезоне хавбек провел за московскую команду 21 матч во всех турнирах, записав в свой актив три гола и две результативные передачи.