Агент: «Локомотив» так и не начал переговоры с Фернандешем. Уже имеем право выходить на другие клубы»

Фернандеш был очень хорош в чемпионском сезоне , а в новом почему-то сильно сбавил ! Аппетит по зп вырос . Поэтому и такая проблема с контрактом !
Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, сообщил, что москвичи пока так и не вступили в переговоры с португальцем о продлении контракта.
Нынешнее соглашение футболиста с железнодорожниками истекает в июне 2019 года. С 1 января он имеет право контактировать с другими клубами.
– Переговоры о продлении контракта с «Локомотивом» не ведутся. Все пока остается так, как и было.
– Правильно понимаю, что вы уже имеете право выходить на другие клубы?
– Да.
– И уже начали с кем-то переговоры?
– Пока «Локо» для нас остается приоритетным вариантом.
Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В текущем сезоне хавбек провел за московскую команду 21 матч во всех турнирах, записав в свой актив три гола и две результативные передачи.