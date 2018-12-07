Модрич получил от Nike 800 тысяч за выигрыш «Золотого мяча»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич заработал на этой неделе чуть менее миллиона евро.

У хавбека контракт с производителем спортивной экипировки Nike. Согласно договору, Модричу полагается от компании денежный бонус в размере 800 тысяч евро, если он выиграет «Золотой мяч».

В понедельник Модрич стал победителем престижной индивидуальной премии, вручаемой журналом France Football.