Модрич получил от Nike 800 тысяч за выигрыш «Золотого мяча»

найк похоже сами офигели от такого, взяли от балды вписали пункт в контакт, потому что не очень и верили что это сможет сделать полузащитник, а тут оппа
про Роналду и Месси такого не слышал когда им вручали золотые мячи
Полузащитник «Реала» Лука Модрич заработал на этой неделе чуть менее миллиона евро.
У хавбека контракт с производителем спортивной экипировки Nike. Согласно договору, Модричу полагается от компании денежный бонус в размере 800 тысяч евро, если он выиграет «Золотой мяч».
В понедельник Модрич стал победителем престижной индивидуальной премии, вручаемой журналом France Football.