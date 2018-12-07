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    Модрич получил от Nike 800 тысяч за выигрыш «Золотого мяча»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич заработал на этой неделе чуть менее миллиона евро.

    У хавбека контракт с производителем спортивной экипировки Nike. Согласно договору, Модричу полагается от компании денежный бонус в размере 800 тысяч евро, если он выиграет «Золотой мяч».

    В понедельник Модрич стал победителем престижной индивидуальной премии, вручаемой журналом France Football.

    Источник: Mundo Deportivo

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    07.12.2018 14:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 9 декабря 2018, 12:20

      найк похоже сами офигели от такого, взяли от балды вписали пункт в контакт, потому что не очень и верили что это сможет сделать полузащитник, а тут оппа

      про Роналду и Месси такого не слышал когда им вручали золотые мячи

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      Рейтинг: +2446

      Maxi_7 7 декабря 2018, 20:00

      Его 2х-3хнедельная зарплата в Реале...)

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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 7 декабря 2018, 15:25

      Во жмоты...

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      Рейтинг: +11602

      alex1951 7 декабря 2018, 15:21

      ...с футболом можно завязывать....
      2е место ЧМ,Обладатель Кубка ЛЧ,800 000 евросов ,Золотой мяч -
      дафай завязывай Модрич...)))

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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > alex1951 7 декабря 2018, 18:17

      Здоровье и желание есть-пусть играет. Вот у кого надо подучиться нашим игрокам-играет без суеты,спокойно,эффективно.

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