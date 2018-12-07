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    • «Реал» вернет Лунина из аренды и сделает его вторым вратарем в следующем сезоне

    «Реал» вернет Лунина из аренды и сделает его вторым вратарем в следующем сезоне

    «Реал» хочет вернуть голкипера Андрея Лунина из аренды в «Леганесе».

    Руководство мадридцев осталось под впечатлением от игры 19-летнего вратаря в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании против «Райо Вальекано» (1:0), в котором он отстоял на ноль, отбив при этом пенальти, благодаря чему «Леганес» вышел в следующую стадию турнира.

    «Реал» собирается вернуть украинца и сделать его вторым вратарем команды в следующем сезоне. Это означает, что Кейлор Навас, по всей видимости, покинет мадридский клуб.

    В текущем сезоне Лунин провел за «Леганес» четыре матча во всех турнирах и пропустил два гола.

    Источник: Marca

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    07.12.2018 13:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70

      rude boy 9 декабря 2018, 19:39

      Ему надо играть, а не на лавке сидеть под Куртуа .

      0
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      Рейтинг: +2103

      ItalianFootball 8 декабря 2018, 10:24

      Наваса попользовал Перец и на выход рот не прополоскав. Ничего нового.

      0
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 7 декабря 2018, 18:06

      конечно давайте выгоним двух сильнейших вратарей и поставим неизвестно кого

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