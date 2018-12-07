«Реал» вернет Лунина из аренды и сделает его вторым вратарем в следующем сезоне

«Реал» хочет вернуть голкипера Андрея Лунина из аренды в «Леганесе».

Руководство мадридцев осталось под впечатлением от игры 19-летнего вратаря в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании против «Райо Вальекано» (1:0), в котором он отстоял на ноль, отбив при этом пенальти, благодаря чему «Леганес» вышел в следующую стадию турнира.

«Реал» собирается вернуть украинца и сделать его вторым вратарем команды в следующем сезоне. Это означает, что Кейлор Навас, по всей видимости, покинет мадридский клуб.

В текущем сезоне Лунин провел за «Леганес» четыре матча во всех турнирах и пропустил два гола.