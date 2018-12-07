Акинфеев: «ЦСКА? Наверное, это любовь. Если бы она была не взаимной, меня бы в команде не было»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о выступлениях за московский клуб.

«Я не могу сказать ни одного плохого слова в адрес ЦСКА. Даже в те годы, когда у нас было не слишком много денег, не было полей, я не чувствовал себя ненужным или в чем-то обиженным. С детства мечтал быть только в ЦСКА, мечтал играть в основном составе.

Не знаю, откуда взялась эта упертость, но она была всегда, есть и сейчас. Когда мне говорят, что я слишком засиделся в одном клубе, побоялся изменить жизнь, я даже не считаю нужным кого-то переубеждать. Мне проще согласиться: да, засиделся, побоялся – пусть они будут правы, а я не прав. Потому что объяснять людям по 150 раз, как это все происходит...

Наверное, это любовь. Если бы эта любовь была не взаимной, меня бы в ЦСКА не было. В жизни ведь все то же самое: невозможно долго любить человека, который тебя не любит», – сказал Акинфеев.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Ранее голкипер продлил контракт с клубом до лета 2022 года.