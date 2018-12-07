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    • Акинфеев: «ЦСКА? Наверное, это любовь. Если бы она была не взаимной, меня бы в команде не было»

    Акинфеев: «ЦСКА? Наверное, это любовь. Если бы она была не взаимной, меня бы в команде не было»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о выступлениях за московский клуб.

    «Я не могу сказать ни одного плохого слова в адрес ЦСКА. Даже в те годы, когда у нас было не слишком много денег, не было полей, я не чувствовал себя ненужным или в чем-то обиженным. С детства мечтал быть только в ЦСКА, мечтал играть в основном составе.

    Не знаю, откуда взялась эта упертость, но она была всегда, есть и сейчас. Когда мне говорят, что я слишком засиделся в одном клубе, побоялся изменить жизнь, я даже не считаю нужным кого-то переубеждать. Мне проще согласиться: да, засиделся, побоялся – пусть они будут правы, а я не прав. Потому что объяснять людям по 150 раз, как это все происходит...

    Наверное, это любовь. Если бы эта любовь была не взаимной, меня бы в ЦСКА не было. В жизни ведь все то же самое: невозможно долго любить человека, который тебя не любит», – сказал Акинфеев.

    Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Ранее голкипер продлил контракт с клубом до лета 2022 года.

    Источник: «Р-Спорт»

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    07.12.2018 11:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1532

      starche 7 декабря 2018, 22:20

      Подожди.....................вытру слезу умиления...............

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 18:20

      Молодец! Всё что добился с клубом-это его.А другие бегают пО миру,а толку-то.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25055

      bset 7 декабря 2018, 12:07

      Легенда!

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 декабря 2018, 11:58

      Игорь Акинфеев, это легенда ПФК ЦСКА, как и С. Игнашевич, В. Березуцкий
      и А.Березуцкий. Здоровья, ребятам!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > vladimir-7 7 декабря 2018, 12:48

      И несомненно, пройдет немного времени и Игорь будет легендой на все времена в футболе России.

      2
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      Рейтинг: +3629

      CSKA57 7 декабря 2018, 11:50

      Акинфеев - однолюб! Клуб отвечает ему взаимностью.

      3
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