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    Вице-президент «Анжи»: «Просто «Спартаку» не будет»

    Вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура чемпионата России против «Спартака». Встреча пройдет в субботу в Махачкале. Начало – в 20:00 по московскому времени.

    «Мы потерпели два очень обидных поражения от «Спартака», хотя и летом в чемпионате России могли набрать очки даже при двух удалениях в своем составе, и осенью в Кубке России бились на равных.

    Сейчас видно, что красно-белые прибавляют, сошли на нет все внутрикомандные конфликты, поэтому нашим ребятам будет сложнее. Но они сделают все, чтобы провести последний в году матч на самом высоком уровне. Тем более на глазах у своих болельщиков.

    Команда уже доказала, что ставит футбол выше всех своих финансовых бед. То, что «Анжи» до сих пор жив, да еще и находится вне зоны вылета, доказывает: просто «Спартаку» не будет», – сказал Джамбулатов.

    Источник: «Известия»

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    07.12.2018 07:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 14:10

      Легко не будет.Не такая простая команда Анжи ,если ей удалось победить Зенит.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 декабря 2018, 10:46

      Ничья 2-2 всех устроит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 7 декабря 2018, 10:12

      Как всегда. Кто бы ни играл со Спартаком, перед игрой начинается сотрясание воздуха, о том, как ему будет трудно, и как они незаслуженно ему проиграли предыдущие матчи. Спартаку всегда трудно, против любого клуба, потому что против него готовы костьми лечь, лишь бы победить и это не зависимо от положения в турнирной таблице, от текущего состояния команды. Все это только подчеркивает популярность и величие Спартака. Кому просто не будет, покажет матч.

      5
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 декабря 2018, 10:06

      А против Спартака все как ошпаренные играют.

      2
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 7 декабря 2018, 09:47

      Что-то я не припомню, когда это Спартаку было просто, даже в чемпионский сезон многие матчи на зубах вытягивали. Так что фразочка чисто для газеты.

      3
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 7 декабря 2018, 07:50

      Никто и не говорил что будет просто. Проблем с игрой в Спартаке хватает. Но лидеров надо догонять, слишком много очков потеряно. Победы Спартаку!

      4
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