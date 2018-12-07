Вице-президент «Анжи»: «Просто «Спартаку» не будет»

Вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура чемпионата России против «Спартака». Встреча пройдет в субботу в Махачкале. Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Мы потерпели два очень обидных поражения от «Спартака», хотя и летом в чемпионате России могли набрать очки даже при двух удалениях в своем составе, и осенью в Кубке России бились на равных.

Сейчас видно, что красно-белые прибавляют, сошли на нет все внутрикомандные конфликты, поэтому нашим ребятам будет сложнее. Но они сделают все, чтобы провести последний в году матч на самом высоком уровне. Тем более на глазах у своих болельщиков.

Команда уже доказала, что ставит футбол выше всех своих финансовых бед. То, что «Анжи» до сих пор жив, да еще и находится вне зоны вылета, доказывает: просто «Спартаку» не будет», – сказал Джамбулатов.