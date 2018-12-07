Ахметов: «Против «Реала», скорее всего, не сыграю»

поправляйся быстрей.... надеюсь,следующий еврокубковый поход будет более удачен...
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, ранее признанный лучшим молодым игроком года в России, сообщил, что пропустит матч Лиги чемпионов против «Реала». 20-летний хавбек восстанавливается после травмы плеча.
– Скоро может осуществиться мечта, и вы сыграете на «Сантьяго Бернабеу»?
– Скорее всего, в Мадриде не сыграю.
– Как в целом проходит ваше восстановление?
– Работаю, закачиваю плечо. Больше-то и добавить нечего.
– То есть шансов, что увидим вас в этом году на поле, практически нет?
– К сожалению, да.
– Но в Мадрид с командой полетите?
– Точного решения нет, но, думаю, полечу.
– Понимаете, как тяжело будет смотреть эту игру со стороны?
– Конечно. Сыграть на «Сантьяго Бернабеу» – моя цель и мечта.
Матч «Реал» – ЦСКА состоится 12 декабря.