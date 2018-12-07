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    Ахметов: «Против «Реала», скорее всего, не сыграю»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, ранее признанный лучшим молодым игроком года в России, сообщил, что пропустит матч Лиги чемпионов против «Реала». 20-летний хавбек восстанавливается после травмы плеча.

    – Скоро может осуществиться мечта, и вы сыграете на «Сантьяго Бернабеу»?

    – Скорее всего, в Мадриде не сыграю.

    – Как в целом проходит ваше восстановление?

    – Работаю, закачиваю плечо. Больше-то и добавить нечего.

    – То есть шансов, что увидим вас в этом году на поле, практически нет?

    – К сожалению, да.

    – Но в Мадрид с командой полетите?

    – Точного решения нет, но, думаю, полечу.

    – Понимаете, как тяжело будет смотреть эту игру со стороны?

    – Конечно. Сыграть на «Сантьяго Бернабеу» – моя цель и мечта.

    Матч «Реал» – ЦСКА состоится 12 декабря.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2018 07:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 декабря 2018, 10:00

      поправляйся быстрей.... надеюсь,следующий еврокубковый поход будет более удачен...

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 декабря 2018, 09:17

      Шансов все равно практически нет.

      1
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