Ахметов: «Против «Реала», скорее всего, не сыграю»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, ранее признанный лучшим молодым игроком года в России, сообщил, что пропустит матч Лиги чемпионов против «Реала». 20-летний хавбек восстанавливается после травмы плеча.

– Скоро может осуществиться мечта, и вы сыграете на «Сантьяго Бернабеу»?

– Скорее всего, в Мадриде не сыграю.

– Как в целом проходит ваше восстановление?

– Работаю, закачиваю плечо. Больше-то и добавить нечего.

– То есть шансов, что увидим вас в этом году на поле, практически нет?

– К сожалению, да.

– Но в Мадрид с командой полетите?

– Точного решения нет, но, думаю, полечу.

– Понимаете, как тяжело будет смотреть эту игру со стороны?

– Конечно. Сыграть на «Сантьяго Бернабеу» – моя цель и мечта.

Матч «Реал» – ЦСКА состоится 12 декабря.