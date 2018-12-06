Футболисты «Мордовии» не получают зарплаты с августа. Несколько игроков хотят покинуть команду

По информации Sport24, футболисты «Мордовии» не получают зарплаты с августа. Игрокам также не выплатили премии и бонусы за выход в ФНЛ.

«Я могу подтвердить, что есть определенные проблемы, и есть запрос в палату по разрешению споров.

Есть задолженность. Но «Мордовия» не одинока в этом плане», – рассказал глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов.

Некоторые игроки хотят покинуть клуб из-за задолженностей по зарплатам. На данный момент «Мордовия» занимает 11-е место в турнирной таблице.