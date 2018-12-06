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    • Футболисты «Мордовии» не получают зарплаты с августа. Несколько игроков хотят покинуть команду

    Футболисты «Мордовии» не получают зарплаты с августа. Несколько игроков хотят покинуть команду

    По информации Sport24, футболисты «Мордовии» не получают зарплаты с августа. Игрокам также не выплатили премии и бонусы за выход в ФНЛ.

    «Я могу подтвердить, что есть определенные проблемы, и есть запрос в палату по разрешению споров.

    Есть задолженность. Но «Мордовия» не одинока в этом плане», – рассказал глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов.

    Некоторые игроки хотят покинуть клуб из-за задолженностей по зарплатам. На данный момент «Мордовия» занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Источник: Sport24

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    06.12.2018 23:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 11:39

      Конечно Мордовия не одинока в этом плане. Выживет сильнейший.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4625

      la verdad 7 декабря 2018, 04:37

      Пусть идут асфальт класть или лес валить раз мяч пинать не хотят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 7 декабря 2018, 03:48

      Возможно, мальчики хотят в Тамбов?

      1
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      Рейтинг: +399

      guron88 7 декабря 2018, 01:11

      А стадион - то какой им к ЧМ отгрохоли. Показать, мол смотрите - у нас футбол везде развивается, во всех регионах, растёт и крепнет, российский спорт! Показушники. Заранее было понятно - гнилой проект... Была окраиной эта мордовия, ей и осталась... Зато Краснодар, с его чудо-стадионом, на ЧМ, кинули... Всё это были политические игры, и рейтинг кой-кого...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +57

      Jdkwjx58 6 декабря 2018, 23:37

      Бедолаги! Как бы с голоду не сдохли...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 23:30

      То, что клуб " Мордовия" у на не одинок в безденежье, мы знаем. Не знаем, что по этому поводу думают в РФС и РПЛ.... Давайте строить стадионы с крышами, устанавливать систему ВАР, а кто играть будет в футбол ? У нас один Боря Ротенберг играет в футбол не за деньги...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 декабря 2018, 23:17

      Срочно им ВАРево установить,в этом спасение! Согласно версии ценителей этого чуда.10-12 млн.у нас всем клубам по карману.Или только в РПЛ установим???

      1
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