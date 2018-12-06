Орлов: «Сочувствую Кокорину и Мамаеву. Особенно жалко Александра. Он так хорошо играет и нужен «Зениту»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о продлении заключения в СИЗО нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

В октябре футболисты были арестованы на два месяца по статьям «Хулиганство» и «Побои». В среду Тверской суд Москвы по просьбе следствия продлил их арест до 8 февраля.

«Суд принял решение: Кокорин и Мамаев еще два месяца останутся под арестом в СИЗО. Это печальное событие, я сочувствую ребятам. Они провинились, но не настолько, потому что никакой организованной группировки у них не было. Мы не можем оспаривать судейские решения, как идет по закону, так и идет. Но жалко, ведь они как футболисты могли бы себя проявить в этом сезоне. В дальнейшем им понадобятся волевые усилия, чтобы вернуться в футбол. К тому же, не факт, что их выпустят, ведь 8 февраля еще один суд, а потом экспертиза.

Мне особенно жалко Кокорина, ведь он так хорошо играет, он очень нужен «Зениту». «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу», произошло это потому, что «Зенит» на выезде очень неубедительно играет. Им не хватает концентрации, внимания, прессинга на чужом поле. Это говорит о том, что физическое состояние игроков далеко от идеала. Можно еще задать вопросы тренерскому штабу, да и самим игрокам. Но как они готовятся к игре? Непрофессионально, одним словом», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.