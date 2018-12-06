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    • Орлов: «Сочувствую Кокорину и Мамаеву. Особенно жалко Александра. Он так хорошо играет и нужен «Зениту»

    Орлов: «Сочувствую Кокорину и Мамаеву. Особенно жалко Александра. Он так хорошо играет и нужен «Зениту»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о продлении заключения в СИЗО нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

    В октябре футболисты были арестованы на два месяца по статьям «Хулиганство» и «Побои». В среду Тверской суд Москвы по просьбе следствия продлил их арест до 8 февраля.

    «Суд принял решение: Кокорин и Мамаев еще два месяца останутся под арестом в СИЗО. Это печальное событие, я сочувствую ребятам. Они провинились, но не настолько, потому что никакой организованной группировки у них не было. Мы не можем оспаривать судейские решения, как идет по закону, так и идет. Но жалко, ведь они как футболисты могли бы себя проявить в этом сезоне. В дальнейшем им понадобятся волевые усилия, чтобы вернуться в футбол. К тому же, не факт, что их выпустят, ведь 8 февраля еще один суд, а потом экспертиза.

    Мне особенно жалко Кокорина, ведь он так хорошо играет, он очень нужен «Зениту». «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу», произошло это потому, что «Зенит» на выезде очень неубедительно играет. Им не хватает концентрации, внимания, прессинга на чужом поле. Это говорит о том, что физическое состояние игроков далеко от идеала. Можно еще задать вопросы тренерскому штабу, да и самим игрокам. Но как они готовятся к игре? Непрофессионально, одним словом», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    06.12.2018 21:25
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1189

      Argon 7 декабря 2018, 13:01

      За Кокорина чаще вписываются.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 10:54

      Оказался бы Орлов в тот момент на месте Пака ,сейчас бы говорил совсем другое.

      2
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат 7 декабря 2018, 10:44

      Мне, - говорит Орлов, - особенно жаль Кокорина, потому что он хорошо играет в футбол. Лучше бы честно сказал - мне жаль Зенит, который теряет хорошего игрока в футбол. А Кокорина как человека мне не жаль, потому что мое отношение к этому делу - чисто футбольная категория.

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 7 декабря 2018, 08:21

      Не играет а играл

      0
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      Рейтинг: +286

      Milaninho 7 декабря 2018, 05:37

      А я сочувствую Орлову. Мало того что он комментатор никакущий, так еще и с головой беда.Они людей покалечили, а Орлова беспокоит, что Сашка в футбол не играет.

      5
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 7 декабря 2018, 03:56

      Раз жалко Кокошку,то хоть раз бы передачку принёс в сизо

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 7 декабря 2018, 00:29

      Избаловали мальчика, а теперь жалеете его.

      2
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      Рейтинг: +1175

      Александр52 6 декабря 2018, 23:42

      Орлов очень не серьёзный человек. Выгораживать негодяев не гоже.

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 декабря 2018, 23:29

      на х у й их,надоели эти подающие надежды г а н до ны!Незаменимых не бывает!

      5
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 6 декабря 2018, 23:12

      Орлов вместо Сашки может в сизо ? Сашка может стулом ещё кого по пьяне огреет ... Или отметит в Монако

      5
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