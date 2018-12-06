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    • Черданцев: «Четыре месяца СИЗО – перебор. Показательная порка, не имеющая никакого отношения к правосудию»

    Черданцев: «Четыре месяца СИЗО – перебор. Показательная порка, не имеющая никакого отношения к правосудию»

    Комментатор Георгий Черданцев высказал точку зрения по поводу решения суда продлить заключение в СИЗО нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву на два месяца.

    «Четыре месяца СИЗО – перебор, имхо. Воспитательная работа проведена, футбольная карьера и репутация испорчены раз и навсегда. Обществу дан ясный сигнал – стульями не махать. Есть возможность выплатить пострадавшим фантастическую по нашим меркам компенсацию. К чему такая суровость?

    Показательная порка. Не имеющая никакого отношения к правосудию. Независимый и непредвзятый суд – это основа основ демократического общества. Кто выиграл от этого решения? Потерпевшие? Общество? Примат закона над волей исполнителя – вот главный щит гражданских свобод.

    Речь ведь не о том, чтобы оправдать и снять все обвинения! А о том, что при определении меры пресечения к футболистам продолжают относится как опасным преступникам, которых нужно держать в изоляции от общества. За счeт этого общества, между прочим», – написал Черданцев в твиттере.

    В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в центре Москвы. В среду суд продлил их пребывание в СИЗО до 8 февраля.

    Источник: Твиттер Георгия Черданцева

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    06.12.2018 19:30
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 7 декабря 2018, 04:01

      А по-моему вполне все вполне уместно,получают незаслуженно большие деньги- наказание тоже незаслуженно большое

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 7 декабря 2018, 00:22

      Тут народу дают понять, что чиновников бить нельзя.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > maygli 7 декабря 2018, 09:13

      Да нет,цены на бензин будут повышать,рубль ронять в очередной раз ,вот и готовят подарок для населения,повод для всенародного ликования.

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      Рейтинг: +5873

      maygli > александр п 8 декабря 2018, 00:39

      :-))) Тоже вариант.

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      Рейтинг: +966

      Харченко 7 декабря 2018, 00:13

      Черданцев, хватит строить из себя совесть нации.
      Ты всего лишь средненький комментатор и так себе эксперт.

      0
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      Рейтинг: +1175

      Александр52 6 декабря 2018, 23:53

      Черданцев, ты это за что хочешь этим моральным уродам индульгенцию дать !!!??? Вы что все сегодня несёте, Орлов, ты, Семак, Миранчуки и прочие. Это отпетые хулиганы и они должны быть наказаны по заслугам.

      3
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      Рейтинг: +399

      kella 6 декабря 2018, 23:45

      Перебор - это к 11 туз. А здесь обычная хулиганка с необычными исполнителями. Судьи -в ступоре!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 декабря 2018, 23:01

      Тут чисто футбольный аспект, Жора. Кому-то надо, чтобы они не играли. Об этом скажи на всю страну, а не юли вокруг да около. Ведь все всё понимают.

      -1
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      Рейтинг: +78

      ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 6 декабря 2018, 22:02

      ЧЕРДАК НУ ТЫ ДЕБИЛ!!!!! МОЖЕТ ИМ ПРЯНИК ДАТЬ?? УПЫРИ ДОЖНЫ СЕСТЬ БЕЗ ВАРИАНТОВ.

      1
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 6 декабря 2018, 21:54

      вот если бы они Чердаку по чердаку заехали стулом, че бы он написал щас..
      как минимум сварить заживо зарвавшихся мажоров..

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli > mihail200606 7 декабря 2018, 00:20

      Он бы деньгами взял. Он и пишет об этом.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > mihail200606 7 декабря 2018, 09:21

      Если бы Чердак не с того не с чего начал бы обзывать компанию незнакомой молодёжи питорасами и шлюхами,с чего бы ему обижаться если бы его огрели стулом?

      -1
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      Рейтинг: +481

      belrus21 6 декабря 2018, 21:20

      Русская душа - набор парадоксов.... Два месяца назад только ленивый не хотел их подвесить за причинное место, расстрелять, посадить пожизненно.... Получили ровно то, что просили - теперь Фемида, ВВ, Песков и т.п. виноваты... Где логика? Хотя самому, конечно их жалко...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > belrus21 7 декабря 2018, 09:23

      Просто до людей дошло ,что всё это спланированная провокация и судебный беспредел.

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      Рейтинг: +286

      Milaninho 6 декабря 2018, 21:08

      Я согласен чтобы за мой счет как члена общества эти два упыря и третий упыренышь-кокоренышь еще долго бы чалились

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Milaninho 7 декабря 2018, 09:02

      Деньги уже перевёл в бюджет на эти цели или просто мудозвонишь?

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