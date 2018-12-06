Черданцев: «Четыре месяца СИЗО – перебор. Показательная порка, не имеющая никакого отношения к правосудию»

Комментатор Георгий Черданцев высказал точку зрения по поводу решения суда продлить заключение в СИЗО нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву на два месяца.

«Четыре месяца СИЗО – перебор, имхо. Воспитательная работа проведена, футбольная карьера и репутация испорчены раз и навсегда. Обществу дан ясный сигнал – стульями не махать. Есть возможность выплатить пострадавшим фантастическую по нашим меркам компенсацию. К чему такая суровость?

Показательная порка. Не имеющая никакого отношения к правосудию. Независимый и непредвзятый суд – это основа основ демократического общества. Кто выиграл от этого решения? Потерпевшие? Общество? Примат закона над волей исполнителя – вот главный щит гражданских свобод.

Речь ведь не о том, чтобы оправдать и снять все обвинения! А о том, что при определении меры пресечения к футболистам продолжают относится как опасным преступникам, которых нужно держать в изоляции от общества. За счeт этого общества, между прочим», – написал Черданцев в твиттере.

В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в двух драках в центре Москвы. В среду суд продлил их пребывание в СИЗО до 8 февраля.