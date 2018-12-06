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    • Адвокат Мамаева в ближайшее время подаст апелляцию на решение суда о продлении срока ареста футболиста

    Адвокат Мамаева в ближайшее время подаст апелляцию на решение суда о продлении срока ареста футболиста

    Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что в ближайшее время подаст апелляцию на решение Тверского суда удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока заключения хавбеку.

    В октябре Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы на два месяца за участие в двух драках в Москве [их обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство»]. В среду суд продлил арест футболистов до 8 февраля 2019 года.

    «Срок подачи апелляции – до понедельника следующей недели. Ее обязаны рассмотреть в Мосгорсуде в течение трех суток с момента поступления. Мы планируем обжаловать решение суда завтра или в понедельник», – сказал Бушманов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2018 17:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 декабря 2018, 20:06

      бушманов как адвокат много кричит а толку пшик с него и уже вспотел апелляции подавать скоро в обморок упадёт

      2
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 6 декабря 2018, 19:11

      Надо отрабатывать хлеб. Но здесь нашла коса на камень.
      Толку будет 0.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 декабря 2018, 19:01

      Правильно. Пусть наш суд покажет свою полную некомпетентность, что первой, что второй инстанции. Вообще, в Верховный подавать надо! Задолбали совсем.

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 6 декабря 2018, 17:59

      Да этим адвокатам... чем дольше будет тянуться дело, тем дольше будут они денюжку сосать. Они специально всё затягивают своими советами подзащитным.
      Там настолько всё очевидно, что при нормальном адвокате эта парочка уже бы тренировалась получив условных пять лет и штраф.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > maygli 6 декабря 2018, 18:40

      Адвокаты действуют в соответствии с процессуальным кодексом, что позволит им обратиться в ЕСПЧ,со всеми вытекающими.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > александр п 6 декабря 2018, 19:05

      А в соответствии с каким кодексом действуют судьи, превращая обычную драку в фарс?

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 6 декабря 2018, 19:10

      Хотелось бы что бы судей нарушающих закон ,привлекали бы к ответственности.

      1
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      Рейтинг: +800

      Театрал > prezent2017 6 декабря 2018, 20:41

      За нанесение вреда здоровью

      1
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > prezent2017 6 декабря 2018, 20:53

      Судьи все сплошь продажные!!!!!

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      Рейтинг: +5873

      maygli > lexazenit_89 7 декабря 2018, 00:02

      :-))) при чём не важно, что и где они судят.

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