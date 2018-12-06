Адвокат Мамаева в ближайшее время подаст апелляцию на решение суда о продлении срока ареста футболиста

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что в ближайшее время подаст апелляцию на решение Тверского суда удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока заключения хавбеку.

В октябре Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин были арестованы на два месяца за участие в двух драках в Москве [их обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство»]. В среду суд продлил арест футболистов до 8 февраля 2019 года.

«Срок подачи апелляции – до понедельника следующей недели. Ее обязаны рассмотреть в Мосгорсуде в течение трех суток с момента поступления. Мы планируем обжаловать решение суда завтра или в понедельник», – сказал Бушманов.