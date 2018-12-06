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    • Кавазашвили: «Кокорин подставил великий клуб «Зенит» и его болельщиков. Он не достоин акций поддержки»

    Кавазашвили: «Кокорин подставил великий клуб «Зенит» и его болельщиков. Он не достоин акций поддержки»

    Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили объяснил, почему, по его мнению, клубы и футболисты до сих пор не провели ни одной публичной акции в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    В октябре футболистов арестовали на два месяца за участие в двух драках в Москве. Им были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». В среду Тверской суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 февраля 2019 года.

    – Почему никто из игроков не вступается за Кокорина и Мамаева публично?

    – Имидж этих ребят настолько пошатнулся после истории с шампанским в Монако... У футболистов сносит крыши, когда они, получая огромные деньги, плюют на все: законы, этику, свое поведение, клубы. А сейчас кто-то возмущается – почему им никто не помогает? Но почему думают, что не помогают? Я уверен, что просто не хотят вокруг Кокорина и Мамаева поднимать излишнюю шумиху. Думаю, пройдет немного времени и их все-таки выпустят из-под стражи. Но командам дадут рекомендацию – запретить обоим выступать в чемпионате России. А ведь они кроме футбола ничего не умеют делать. Я не знаю, что с ними будет дальше, но эта история – страшный удар для Кокорина и Мамаева и их близких, теперь в дальнейшем игроки станут вести себя по-другому.

    – То есть вас не удивляет, что ни клубы, ни сборная не проводили никаких акций в поддержку Мамаева и Кокорина?

    – Произошел вопиющий инцидент – все ведь видели их ужасное поведение, как бьют по морде кулаками, стулом, как на улице бегут за водителем, ловят его толпой. Вряд ли суд может решить, что здесь не было состава преступления.

    – Но ведь необязательно заключать под стражу – есть же, например, домашний арест. Однако избрана самая жесткая мера пресечения.

    – Согласен. Но Кокорин и Мамаев нарвались, в том числе, на высокопоставленного чиновника. Здесь нашла коса на камень. Нужно, чтобы прошло немного времени. Думаю, ребятам дадут условный срок. А через какие-то время за выдающиеся заслуги в спорте могут и снять судимость. Но это надо делать без шума, чтобы не поднимался хай. Ведь Кокорин подставил не только себя, но и великий клуб «Зенит» и его болельщиков.

    – Значит, Кокорин и Мамаев не достойны акций поддержки?

    – Нет. Не будет никаких акций.

    Напомним, что футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ «Побои» и 213-й «Хулиганство» за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. (Елена Григорьевская)

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2018 15:46
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 7 декабря 2018, 10:20

      хочу спросить у автора-с каких грабижей он записал зенит в великие??? пусть вспомнит как зеня во втором девизионе при ссср был мальчиком для битья-или мюллеру адресовано???

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      Рейтинг: +548

      kupryaev 6 декабря 2018, 22:46

      Великие не идут на поводу у имиджа и общественного мнения ,а поддерживают если считают это нужным и справедливым

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 декабря 2018, 20:44

      Чего-чего,а "Зенит" сложно назвать "великим клубом".Эпитетов хвалебного толка достаточно,но только не этот.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Агасфер 7 декабря 2018, 01:10

      Великий в смысле большой. Понятно, что не гранд мирового футбола.

      Зенит позволил перезапустить карьеру кривоногому, а тот отплатил Монако, ездой по встречке, пьяной ездой, избиением людей (из того, что знаем. Может еще много чего, что не знаем).
      Ионова и при меньшем списке проступков вышвырнули из клуба, а тут заступились почему-то.

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      Рейтинг: +30

      Украина для Геев 6 декабря 2018, 20:28

      какарин и макакаев должны СИДЕТЬ и не в сизо а на зоне!

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      Рейтинг: +4440

      ЮНик 6 декабря 2018, 19:31

      Согласен с Кавазашвили, кроме одного. "Зенит" не просто великий клуб, а величайший! Это гранд мирового футбола!

      -1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > ЮНик 6 декабря 2018, 21:00

      Точно! Так по-грандовски в ЛЕ сидит, любо-дорого )))

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      Рейтинг: +466

      dik_fransis > ЮНик 7 декабря 2018, 10:21

      ага а рядом с тобой в палате наполеон и прокурор!!!!

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 6 декабря 2018, 18:54

      Ну не профи они хоть убейте....одни деньги в голове. Арабы и негры себя в Европе профессиональнее ведут. Всё к этому шло. И жёны не боевые подруги .как у Васи Березуцкого. Семака , а куклы силиконовые

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 6 декабря 2018, 18:45

      Наваляли б обычным гражданам, резонанса не только бы не было, но даже видео помахало бы ручкой всем заинтересованным лицам.Вот такое у нас правосудие.Избирательное.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > vka1970 6 декабря 2018, 20:46

      Наваляли бы простым людям - откупились бы сразу. И дело даже до ментов бы не дошло.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > vka1970 7 декабря 2018, 00:51

      Так хорошо, что попались необычные граждане. Поплатятся за это, наконец.
      Если видео попало в сеть, где обычные люди столкнулись с несправедливостью, этот моховик очень быстро раскручивается всеобщим возмущением. Как в деле с пьяным ребенком, сбитым во дворе.
      А правосудие у нас дерьмовое, как и многие законы. За что в другой стране можно получить большой срок, у нас лишь по головке погладят. Оттого и люди у нас реально агрессивные: одни знают, что их безопасность и жизнь никого не волнует, другие знают, что им ничего не будет.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Владислав Vlad 7 декабря 2018, 01:09

      Именно так.Деньги есть, сразу откупаются.Денег нет, вперёд за решку.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Ljungberg9 7 декабря 2018, 01:11

      Потому и написал, что правосудие избирательное.Васильева со своим корешем может эшелоны налево уводить и ни чего.А в другом случае и за мешок картошки можно присесть.

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 6 декабря 2018, 17:52

      Как не заступаются футболисты за Кокорина и Мамаева публично? В соцсетях куча постов с поддержкой в их адрес от семьи Дзюб, Ерохина, Смолова, футболистов Крыльев, Миранчуки уже выступили. Да и весь клуб Зенит, включая рук-во, за Кокорина.
      Все вместе это такие смачные плевки в сторону водителя и Пака. Обидно, наверное, получить в табло стулом и быть избитым ногами, руками толпой, и слышать из всех СМИ, как гопников защищают и поддерживают, а не осуждают, их знаменитые работодатели, известные футболисты, звезды шоубиза.

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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 6 декабря 2018, 16:54

      Пошла тяжелая артилерия.Анзор Амбертович стал заступаться.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 6 декабря 2018, 16:39

      условный уже не дадут, вломят реальный и поскольку день в СИЗО идёт за два в зоне, просто умножат количество отбытых в изоляторе дней на два и выпустят из зала суда, как отбывших наказание....
      этот метод практикуется очень часто, потому что наше "правосудие" никогда ничего не остаётся должно... даже на ошибки следствия и наказание за чужое преступление, находятся закончики, ссылочки и подзаконные актики....
      как говорил Жеглов- будет сидеть, я сказал...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > семёнычев 6 декабря 2018, 20:44

      Вот поэтому они и должны благодарить Суд, что он продлил им Арест, а не приговорил к реальному сроку.)

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