Дзюба стал героем промо-ролика хоккейного СКА

Пресс-служба хоккейного петербургского СКА опубликовала в твиттере промо-ролик, посвященный двум матчам, которые пройдут на стадионе «Санкт-Петербург» в декабре под общим названием «Хоккей. Классика. Петербург 2018».

Героями видео стали форвард армейского клуба Павел Дацюк и нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

16 декабря на арене «Зенита» сборная России по хоккею проведет матч Кубка «Первого канала» с Финляндией, а 22 числа СКА встретится с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.