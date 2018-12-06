Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дзюба стал героем промо-ролика хоккейного СКА

    Пресс-служба хоккейного петербургского СКА опубликовала в твиттере промо-ролик, посвященный двум матчам, которые пройдут на стадионе «Санкт-Петербург» в декабре под общим названием «Хоккей. Классика. Петербург 2018».

    Героями видео стали форвард армейского клуба Павел Дацюк и нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

    16 декабря на арене «Зенита» сборная России по хоккею проведет матч Кубка «Первого канала» с Финляндией, а 22 числа СКА встретится с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Источник: Пресс-служба ХК СКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2018 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 декабря 2018, 16:29

      Молодец! Шайбу ему надо, за это, засунуть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > vitvik 6 декабря 2018, 17:31

      В карман... вместо пирожка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1835

      gor77 6 декабря 2018, 16:21

      Что ж, идею с промо роликами перед интересными матчами, которые в этом сезоне первым стал выкладывать ЦСКА, продолжили в хоккейной лиге!!! Это намного интереснее, чем просто анонсы по телеку!
      Съёмка очень качественная!!!
      Для справки: в 50 - 60-х годах многие спортсмены играли и в футбол и в хоккей!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6075

      GoldPlayFIFARus9 > gor77 6 декабря 2018, 22:51

      Для справки, перед "интересными матчами" ролики стали снимать задолго до ЦСКА, я даже больше скажу, уже не один десяток лет. Просто в этом году только до ЦСКА видимо дошло,что можно на этом тоже хайпануть,только дошло с оооооочень далёким опозданием

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1835

      gor77 > GoldPlayFIFARus9 7 декабря 2018, 10:35

      А никто и не говорит - кто первый!
      А что такое "хайпануть"? )))))))))
      Что ж плохого, если клуб старается таким способом просто повысить ажиотаж и интерес вокруг конкретного матча. Это же нормально.
      Благо, что всё новое - это хорошо забытое старое! )))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6075

      GoldPlayFIFARus9 > gor77 7 декабря 2018, 14:24

      Никто и не говорит что это плохо.Ты сделал акцент на том, что: "в этом сезоне первым стал выкладывать ЦСКА". Но это не так, ЦСКА не первый,ни в этом сезоне, ни вообще

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1835

      gor77 > GoldPlayFIFARus9 7 декабря 2018, 18:43

      Убедительная просьба, лучше "на Вы"! )))
      Всё-таки я не знаю Вас, а Вы меня.))))
      И пожалуйста, не превращайтесь в болельщика министерства мясопереробатывающей промышленности! - это цитата Ирины Родниной! )))))
      У меня есть хорошие друзья, которые болеют за клуб из вашего города. Но у нас в Сибири! И всё очень хорошо!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 6 декабря 2018, 16:02

      "Дзюба-пиар-шоу" набирает обороты. Дальше что? Баскетбол (рост позволяет)? А может замахнуться на покорение Альп, в промежутке между матчами?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6075

      GoldPlayFIFARus9 > Т34 6 декабря 2018, 22:49

      Суть не в Дзюбе, он лишь инструмент(в данном случае). Суть в том, что 2 хоккейных матча пройдут на футбольном стадионе, и для промо нужен был футболист. Тут пиарят не Дзюбу, если ты не понял

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 