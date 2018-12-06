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    • «Спартак» заплатит более 100 тысяч за выбегание болельщика на поле в матче с «Локомотивом»

    «Спартак» заплатит более 100 тысяч за выбегание болельщика на поле в матче с «Локомотивом»

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС озвучил штрафы «Спартака» по итогам матча 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

    В общей сумме московский клуб заплатит 195 тысяч рублей. 110 из них – за выбегание на поле болельщика, попытавшегося что-то сказать капитану команды Денису Глушакову.

    «На 60-й минуте на поле выбежало постороннее лицо. Игра была остановлена на 45 секунд. За необеспечение безопасности «Спартак» оштрафован на 110 тысяч рублей.

    Также «Спартак» оштрафован на 25 тысяч рублей за перфоманс, который был запрещен перед матчем. Еще 60 тысяч москвичи заплатят за использование фанатами пиротехники.

    Также наказанию подвергся главный тренер Олег Кононов. За систематический выход за пределы технической зоны специалист оштрафован на 10 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    Источник: Sport24

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    06.12.2018 14:08
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 7 декабря 2018, 00:07

      А придурок фанатский в стороне останется?Почему не его оштрафовать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 декабря 2018, 23:05

      Мало!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 декабря 2018, 21:39

      потом ВАР всем установите за ваши штрафы со всех клубов хер вам канары

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      Александр Агеев 6 декабря 2018, 18:28

      А они ещё кричат,что деньги дают клубу.Вы и десятой части не даёте клубу того,что Спартак платит за вас.Вы позорище Спартака.Не ходите на стадион,Спартак только выиграет.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 6 декабря 2018, 16:55

      Глушаков заплатит)) к нему гость бежал

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > Артурка32 6 декабря 2018, 17:41

      Не смешно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 декабря 2018, 15:37

      КДК только и ищет, где бы содрать деньжат, ну ладно за пиротехнику, но
      за выход за пределы технической зоны сосать деньги, может быть еще
      собирать за то, что запасной игрок переодевается для замены другого
      игрока,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > vladimir-7 6 декабря 2018, 17:28

      Я понять не могу.Иду на стадион с ребенком шманают по полной программе.Фанаты-же проходят с фаейрами без проблем.Получается провокация со стороны руководства клубов?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > Олег Колесов 7 декабря 2018, 08:08

      все заранее договорено кому надо и с кем надо ;)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 6 декабря 2018, 15:28

      "Спартаку" нравится платить штрафы?

      0
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 6 декабря 2018, 14:47

      110 тыщ надо отдать болельщику, остальные деньги направить в ближайший детский сад.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 6 декабря 2018, 14:20

      Наше законодательство - наша гордость.
      В аварии газели и автобуса всех собак спускают на хозяина автобуса, но совсем не на водителя.Он вообще ни при чём.Так мимо остановки общественного транспорта проходил.При чём пешком.

      3
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      Рейтинг: +24657

      DOCTOR PENALTY > vka1970 6 декабря 2018, 14:43

      За мальчишку с ножом из сш 1359 наверное директора школы посадят.

      2
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > DOCTOR PENALTY 6 декабря 2018, 14:49

      Легко, за не удовлетворительную воспитательную работу с учащимися.

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > DOCTOR PENALTY 6 декабря 2018, 16:22

      Если честно, совсем не удивлюсь.

      1
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