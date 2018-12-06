«Спартак» заплатит более 100 тысяч за выбегание болельщика на поле в матче с «Локомотивом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС озвучил штрафы «Спартака» по итогам матча 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

В общей сумме московский клуб заплатит 195 тысяч рублей. 110 из них – за выбегание на поле болельщика, попытавшегося что-то сказать капитану команды Денису Глушакову.

«На 60-й минуте на поле выбежало постороннее лицо. Игра была остановлена на 45 секунд. За необеспечение безопасности «Спартак» оштрафован на 110 тысяч рублей.

Также «Спартак» оштрафован на 25 тысяч рублей за перфоманс, который был запрещен перед матчем. Еще 60 тысяч москвичи заплатят за использование фанатами пиротехники.

Также наказанию подвергся главный тренер Олег Кононов. За систематический выход за пределы технической зоны специалист оштрафован на 10 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.