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    Академия ЦСКА – лучшая в Москве по итогам 2018 года

    ДЮСШ ЦСКА признали лучшей московской академией 2018 года. Такое решение было принято в среду на общем собрании Московской федерации футбола, на которой были подведены итоги сезона.

    «Выбор был сделан не только на основе спортивных результатов: учитывалось, сколько воспитанников академии доросли до уровня РПЛ и сборной России, а также инфраструктура и другие факторы. Награду получил директор Олег Малюков.

    Полузащитник красно-синих Дмитрий Калайда получил приз как лучший игрок 2005 года рождения среди всех московских школ.

    Кроме того, особой наградой была отмечена пресс-служба ПФК ЦСКА за активное освещение деятельности школы и работу собственного сайта академии», – говорится на официальном сайте армейского клуба.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    06.12.2018 12:51
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 8 декабря 2018, 00:14

      Поэтому молодежка идет в лидерах

      0
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 6 декабря 2018, 17:05

      Мои поздравления всему клубу ЦСКА

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 6 декабря 2018, 15:35

      Настолько лучшие, что покупают молодых словенцев, хорватов, японцев и исландцев)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 6 декабря 2018, 15:11

      Ну а чему тут удивляться! Лучшие они и есть Лучшие!!! Молодцы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      leon862 6 декабря 2018, 15:07

      А академия Краснодара лучшая в России!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > leon862 6 декабря 2018, 17:43

      Полностью согласен, но друг здесь новость про Москвичей!
      Академия ЦСКА – лучшая в Москве по итогам 2018 года

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 6 декабря 2018, 13:18

      А воспитанники академии "Краснодара" по моему мнению ничуть не хуже...Но ведь надо столицу отметить...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25055

      bset > zico2205 6 декабря 2018, 13:54

      Насколько мне известно, академия Краснодара находится в Краснодаре, а не в Москве. Новость-то надо повнимательней читать)

      9
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      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > zico2205 6 декабря 2018, 14:51

      Избиралась академия футбола в Москве, поэтому ее избирала федерация футбола Москвы , а не федерация футбола Краснодарского края.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > bset 6 декабря 2018, 17:40

      Респект за внимательность!!

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 декабря 2018, 13:14

      Бомбардир такие новости пишет тока о конюшне... давно заметил, пиарит их как может, если лучшим игроком тура становится конь, то это в главные, если не конь, то про это даже не пишут... И сборные туры так же, Нигер и тут все купил? ))))))))))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +952

      Николай Живоглядов > ufos73 6 декабря 2018, 13:31

      Это вы с чего решили?

      0
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      ...
      Рейтинг: +25055

      bset > ufos73 6 декабря 2018, 14:08

      Вон про спартаковский антирекорд посещаемости новость в главных. Так что не только про ЦСКА тут пишут.

      3
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      ...
      Рейтинг: +25055

      bset > ufos73 6 декабря 2018, 14:09

      Или ты хотел, чтобы про вашу академию написали, что она лучшая в Москве?) Я думаю, что ради тебя они, конечно, могут написать такое. Но это же будет неправда, ведь она не лучшая)

      1
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > БуРЖуЙ 6 декабря 2018, 14:37

      Какая разница? Если академия Спартака дала больше, от этого сборная лучше играть не стала. Как были так и остались на уровне 3 тьего мира.

      6
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      ...
      Рейтинг: +25055

      bset > БуРЖуЙ 6 декабря 2018, 14:51

      Акинфеев, Щенников, Семшов, Широков. Ну Чалов пока не заигран за сборную. Но это пока. Еще был Джанаев, но он тоже практически не играл. Что дала академия Спартака? Дзюба, Погребняк и Самедов. Погребняк сдулся быстро, Самедов толком и не играл. Вот и сравнивай.

      6
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      ...
      Рейтинг: +25055

      bset > БуРЖуЙ 6 декабря 2018, 14:53

      Да и речь о 2018 годе. Столько молодежи в ЦСКА сейчас появляется на поле. А в Спартаке сейчас готовых футболистов скупают, а от своих воспитанников отказываются и продают в Зениты и Ростовы.

      4
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Николай Живоглядов 6 декабря 2018, 15:31

      Это мое наблюдение...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > bset 6 декабря 2018, 15:35

      Я говорю про пиар конюшни, а не про новости вообще... Прочти мои доводы а потом что то пиши, пробуй отрицать, а не херню молоть...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ufos73 6 декабря 2018, 15:56

      А вот и хрю-хрю появился. Про спартак уже больше месяца в
      главных новостях пишут, начиная с увольнения Карреры. А это
      не пиар?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vladimir-7 6 декабря 2018, 16:42

      Это не пиар а чистые новости, еще скажи что быки и бомжи на коко и мама пиарятся )))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ufos73 6 декабря 2018, 16:52

      Ты на другие команды не ссылайся, отвечай за свою и
      за их "новости".

      0
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vladimir-7 6 декабря 2018, 18:20

      Че ты тогда к Спартаку до**ся???

      -2
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 > БуРЖуЙ 7 декабря 2018, 01:03

      Ну щеников на данный момент лучший на левом , усатый не особо понимает кто играть должен , дзюба заиграл в 30 пару месяцев не плохо бегал и все , а самедову просто повезло , что конкуренции не было

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