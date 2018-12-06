Академия ЦСКА – лучшая в Москве по итогам 2018 года

ДЮСШ ЦСКА признали лучшей московской академией 2018 года. Такое решение было принято в среду на общем собрании Московской федерации футбола, на которой были подведены итоги сезона.

«Выбор был сделан не только на основе спортивных результатов: учитывалось, сколько воспитанников академии доросли до уровня РПЛ и сборной России, а также инфраструктура и другие факторы. Награду получил директор Олег Малюков.

Полузащитник красно-синих Дмитрий Калайда получил приз как лучший игрок 2005 года рождения среди всех московских школ.

Кроме того, особой наградой была отмечена пресс-служба ПФК ЦСКА за активное освещение деятельности школы и работу собственного сайта академии», – говорится на официальном сайте армейского клуба.