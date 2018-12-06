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    • Моуринью: «Даже со скамейки можно почувствовать легкую панику, когда мяч попадает к нашей защите»

    Моуринью: «Даже со скамейки можно почувствовать легкую панику, когда мяч попадает к нашей защите»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 15-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2).

    «Мы забили четыре гола, а сыграли вничью 2:2! Как и всегда, мы совершили ошибки и поплатились за них.

    Сегодня этого было даже больше, но в нашей игре был дух. Мы были готовы дать бой, нужно отдать должное команде за это.

    Мы играли сердцем и душой. Рэшфорд – просто, чтобы привести пример, – отдал все за эту футболку. Но даже со скамейки можно почувствовать легкую панику, когда мяч попадает к нашей тройке защитников», – сказал Моуринью.

    Рохо привез в свои и в чужие, а Моуринью умилил весь мир

    Источник: BBC

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    06.12.2018 01:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 декабря 2018, 06:31

      Паника чувствуется и у нас. С уходом Алекса Фергюсона, ушёл и дух команды. МЮ уже не тот.

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