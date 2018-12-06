Моуринью: «Даже со скамейки можно почувствовать легкую панику, когда мяч попадает к нашей защите»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 15-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2).

«Мы забили четыре гола, а сыграли вничью 2:2! Как и всегда, мы совершили ошибки и поплатились за них.

Сегодня этого было даже больше, но в нашей игре был дух. Мы были готовы дать бой, нужно отдать должное команде за это.

Мы играли сердцем и душой. Рэшфорд – просто, чтобы привести пример, – отдал все за эту футболку. Но даже со скамейки можно почувствовать легкую панику, когда мяч попадает к нашей тройке защитников», – сказал Моуринью.

Рохо привез в свои и в чужие, а Моуринью умилил весь мир