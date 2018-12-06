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    • Сарри – о матче с «Вулверхэмптоном»: «Мы хорошо играли 55 минут, а потом вдруг стали другой командой»

    Сарри – о матче с «Вулверхэмптоном»: «Мы хорошо играли 55 минут, а потом вдруг стали другой командой»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 15-го тура АПЛ против «Вулверхэптона» (1:2).

    «Конечно я расстроен. Мы очень хорошо играли в первом тайме. Мы могли решать этот матч.

    Внезапно мы пропустили, и на поле оставалась та же команда. У нас было время для того, чтобы выиграть матч. Не могу понять нашу реакцию на гол.

    Мы хорошо играли 55 минут, а потом вдруг стали другой командой». В Италии я не выиграл чемпионат с 91 очком. Так что я очень хорошо понимаю, что в каждом матче нужно набирать очки», – сказал Сарри.

    Источник: BBC

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    06.12.2018 01:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 6 декабря 2018, 05:38

      Фабрегаса, Рюдегера, Морату гнать в шею и Сарри тоже можно, как это? игры нет и никаких замен, значит тренер г.вно

      0
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      Рейтинг: +18

      Castor 6 декабря 2018, 04:18

      Еще пара таких матчей и Абрамыч уволит Сарри...

      0
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