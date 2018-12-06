Сарри – о матче с «Вулверхэмптоном»: «Мы хорошо играли 55 минут, а потом вдруг стали другой командой»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 15-го тура АПЛ против «Вулверхэптона» (1:2).

«Конечно я расстроен. Мы очень хорошо играли в первом тайме. Мы могли решать этот матч.

Внезапно мы пропустили, и на поле оставалась та же команда. У нас было время для того, чтобы выиграть матч. Не могу понять нашу реакцию на гол.

Мы хорошо играли 55 минут, а потом вдруг стали другой командой». В Италии я не выиграл чемпионат с 91 очком. Так что я очень хорошо понимаю, что в каждом матче нужно набирать очки», – сказал Сарри.