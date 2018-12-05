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    • Неймар: «Каждый сильный игрок должен поиграть в АПЛ хотя бы день»

    Неймар: «Каждый сильный игрок должен поиграть в АПЛ хотя бы день»

    Форвард «ПСЖ» Неймар опубликовал видео на своем ютуб-канале, где он отвечает на вопросы других футболистов. Защитник «Манчестер Сити» Бенджамин Менди спросил бразильца, планирует ли он поиграть АПЛ.

    «Это большое соревнование. Одно из самых больших в мире. Мы не знаем, что произойдет завтра, но я считаю, что любой сильный игрок должен поиграть в АПЛ хотя бы один день.

    Если ты играешь там, надеюсь, ты продолжаешь наслаждаться выступлениями в АПЛ. Ты заслуживаешь лучшего. Обнимаю! Спасибо!» – сказал Неймар.

    Источник: Официальный ютуб-канал Неймара

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    05.12.2018 23:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 7 декабря 2018, 15:31

      Пусть переходит в Арсенал свободным агентом) с Эмери знаком, почему бы и нет?

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 декабря 2018, 03:33

      Тебе хватит и 10 мин получить по ноге и покувыркаться до машины скорой помощи....

      0
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 6 декабря 2018, 00:52

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      Рейтинг: +115

      Сын_маминой_подруги 6 декабря 2018, 00:32

      лол... зачем в АПЛ любители полежать на газоне, типа Неймара?

      1
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Сын_маминой_подруги 6 декабря 2018, 02:16

      Так он же и говорит, один день. Ему там ноги оторвут и поедет обратно.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > 6 декабря 2018, 08:10

      ой, набежали любители "это АПЛ детка" и "ноги оторвут". Свою репутацию Неймар сам заслужил, но в Англии полно худых неатлетичных футболистов, которых никто уже годами никак не сломает. Например, Марез - 179 см (61 кг). Демарай Грэй из Лестера на пару кг толще. А сколько было трёпу, что южане не заиграют в АПЛ. И что? половина Лиги испанских и португальских игроков.
      В Испании и Франции тоже дай боже бьют по ногам.

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