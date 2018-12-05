Неймар: «Каждый сильный игрок должен поиграть в АПЛ хотя бы день»

Форвард «ПСЖ» Неймар опубликовал видео на своем ютуб-канале, где он отвечает на вопросы других футболистов. Защитник «Манчестер Сити» Бенджамин Менди спросил бразильца, планирует ли он поиграть АПЛ.

«Это большое соревнование. Одно из самых больших в мире. Мы не знаем, что произойдет завтра, но я считаю, что любой сильный игрок должен поиграть в АПЛ хотя бы один день.

Если ты играешь там, надеюсь, ты продолжаешь наслаждаться выступлениями в АПЛ. Ты заслуживаешь лучшего. Обнимаю! Спасибо!» – сказал Неймар.