Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Адвокат Кирилла Кокорина – в суде: «Моему подзащитному нужно учить уроки. Он изменился – мы с ним обсуждаем литературу»

    Адвокат Кирилла Кокорина – в суде: «Моему подзащитному нужно учить уроки. Он изменился – мы с ним обсуждаем литературу»

    Адвокат брата форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилла Вячеслав Барик дал положительную характеристику подзащитному в суде. Его клиент проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    «Человек на глазах изменился. Мы с ним каждую неделю обсуждаем прочитанную литературу. Это молодой парень, ему уроки надо учить!» – сказал адвокат, настаивающий на снятии ареста с Кирилла Кокорина.

    Кокорины в октябре в Москве участвовали в избиении двух человек.

    Новый суд Кокорина и Мамаева. Главное

    Источник: Твиттер Дмитрия Зеленова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2018 16:16
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 6 декабря 2018, 09:53

      какие уроки - бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10744

      ivany4 6 декабря 2018, 01:19

      Вот когда выучит "Что такое хорошо и что такое плохо", и поймет суть сего стишка, тогда пусть идет уроки учить, заново.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 5 декабря 2018, 19:59

      Раньше надо было уроки учить. "Преступление и наказание", например.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5701

      afw13 5 декабря 2018, 18:12

      пусть еще посидит, хоть чему-то полезному научится,по фене поднатаскается, как фигурки из хлебного мякиша лепить, как маляву передать... опять же, партаки правильные набьет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 декабря 2018, 18:06

      Какие уроки, когда он уже бывалый зек.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 17:40

      Какие уроки, ему 19 лет и из института его отчислили. При таких деньгах, где они нашли таких адвокатов митрофанушек ?...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 декабря 2018, 17:05

      Чтобы учить уроки, нужно учиться в школе. А этого клоуна уже из универа отчислили давным давно...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 декабря 2018, 16:46

      тю тю малого обидели да какая литература нах он не знает что такое парта а вот ночные кабаки тусовки драки это даа тут и читать ничего не надо всё понятно и геройством пахнет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 декабря 2018, 16:40

      Пацана за что? Он несовершеннолетний!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 5 декабря 2018, 16:25

      Пусть почитает Достоевского " Преступление и наказание"

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2300

      kvm > Олег Колесов 5 декабря 2018, 17:31

      Пусть почитает Достоевского "Идиот"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > kvm 5 декабря 2018, 17:35

      Согласен.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 