Адвокат Кирилла Кокорина – в суде: «Моему подзащитному нужно учить уроки. Он изменился – мы с ним обсуждаем литературу»

Адвокат брата форварда «Зенита» Александра Кокорина Кирилла Вячеслав Барик дал положительную характеристику подзащитному в суде. Его клиент проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«Человек на глазах изменился. Мы с ним каждую неделю обсуждаем прочитанную литературу. Это молодой парень, ему уроки надо учить!» – сказал адвокат, настаивающий на снятии ареста с Кирилла Кокорина.

Кокорины в октябре в Москве участвовали в избиении двух человек.

Новый суд Кокорина и Мамаева. Главное