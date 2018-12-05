Жена Мамаева – журналистам: «Я что, клоун? Что вы меня снимаете?»

Бобик сдох и больше не воскреснет.
Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева присутствует сегодня на заседании суда по ходатайству следствия о продлении срока ареста ее мужу и нападающему «Зенита» Александра Кокорина.
В коридоре здания суда девушка привлекла большое внимание работников СМИ, которые начали снимать ее.
«Я что, клоун, что ли? Что вы меня снимаете?
Моя позиция? Нет никакой позиции, давайте подождем», – сказала Мамаева.
В октябре Мамаев и Кокорин были арестованы до 8 декабря за участие в двух драках в Москве. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Следствие просит продлить их пребывание в СИЗО до 8 февраля.
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— СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 5 декабря 2018 г.