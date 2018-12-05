Жена Мамаева – журналистам: «Я что, клоун? Что вы меня снимаете?»

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева присутствует сегодня на заседании суда по ходатайству следствия о продлении срока ареста ее мужу и нападающему «Зенита» Александра Кокорина.

В коридоре здания суда девушка привлекла большое внимание работников СМИ, которые начали снимать ее.

«Я что, клоун, что ли? Что вы меня снимаете?

Моя позиция? Нет никакой позиции, давайте подождем», – сказала Мамаева.

В октябре Мамаев и Кокорин были арестованы до 8 декабря за участие в двух драках в Москве. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Следствие просит продлить их пребывание в СИЗО до 8 февраля.