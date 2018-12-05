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    • Жена Мамаева – журналистам: «Я что, клоун? Что вы меня снимаете?»

    Жена Мамаева – журналистам: «Я что, клоун? Что вы меня снимаете?»

    Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева присутствует сегодня на заседании суда по ходатайству следствия о продлении срока ареста ее мужу и нападающему «Зенита» Александра Кокорина.

    В коридоре здания суда девушка привлекла большое внимание работников СМИ, которые начали снимать ее.

    «Я что, клоун, что ли? Что вы меня снимаете?

    Моя позиция? Нет никакой позиции, давайте подождем», – сказала Мамаева.

    В октябре Мамаев и Кокорин были арестованы до 8 декабря за участие в двух драках в Москве. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Следствие просит продлить их пребывание в СИЗО до 8 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2018 15:28
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    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1390

      Taps 5 декабря 2018, 18:30

      Бобик сдох и больше не воскреснет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 5 декабря 2018, 18:10

      Снимают путан, а не клоунов

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > Lester84 5 декабря 2018, 23:55

      Молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 5 декабря 2018, 18:04

      Отвязались бы уже от этой несчастной.
      Какая уж есть. Кому-то может и понравится.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 5 декабря 2018, 17:45

      ябы даже сказал клоунесса

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +799

      амани 5 декабря 2018, 17:42

      тупая баба с бабками......где женщины , нежные, милые?....не ужели это сегодняшняя российская действительность?....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > амани 5 декабря 2018, 23:34

      увы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +482

      Vratarь 5 декабря 2018, 17:32

      Сначала прикладывает массу усилий, чтобы быть в центре внимания, а потом нос от этого воротит!?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Vratarь 5 декабря 2018, 23:35

      "типа воротит"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 декабря 2018, 17:26

      Вот каждый раз убеждаюсь, что жёны футболистов должны быть немыми, что ж они все, как на подбор себе таких тупых куриц выбирают.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +482

      Vratarь > Yev 5 декабря 2018, 17:30

      Подобное к подобному

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2300

      kvm 5 декабря 2018, 17:12

      очередная пластика у неё срывается из-за отсидки спонсора...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26916

      slavutiq70 5 декабря 2018, 16:41

      Какие это нахер журналисты на смартфоны снимают,,,,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3824

      anatolich72 5 декабря 2018, 16:40

      Скоро начнёт сниматься, деньги зарабатывать.

      2
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