Мамаев: «Согласен на любую меру пресечения кроме ареста. Я не рецидивист и не хулиган, не скрываюсь»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выступил в ходе заседания в Тверском районном суде Москвы.

Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину до 8 декабря.

В октябре футболисты были помещены в СИЗО до 8 декабря за участие в двух драках в Москве. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«Нам вменяется группа лиц по предварительному сговору. Но на видео видно, что нет никакого сговора, все было спонтанно. Кроме того, на очной ставке Пак сказал, что ко мне нет претензий. Мы сами пришли в ГСУ, сотрудничали со следствием, помогали искать свидетелей. Считаю надуманным и предвзятым отношением.

На протяжении 15 лет я занимался профессиональным спортом. Не являюсь рецидивистом и хулиганом. Я не скрываюсь. Согласен на любую меру пресечения кроме ареста. Мы не мешаем следствию. Вину с моей стороны, что касается Соловчука, я признаю частично. На имя Соловчука был открыт счет, на который я положил средства. На моем иждивении двое детей, я должен быть с ними. Мое отсутствие сказывается на их психике», – сказал Мамаев.

Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

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