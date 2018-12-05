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    • Мамаев: «Согласен на любую меру пресечения кроме ареста. Я не рецидивист и не хулиган, не скрываюсь»

    Мамаев: «Согласен на любую меру пресечения кроме ареста. Я не рецидивист и не хулиган, не скрываюсь»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выступил в ходе заседания в Тверском районном суде Москвы.

    Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину до 8 декабря.

    В октябре футболисты были помещены в СИЗО до 8 декабря за участие в двух драках в Москве. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «Нам вменяется группа лиц по предварительному сговору. Но на видео видно, что нет никакого сговора, все было спонтанно. Кроме того, на очной ставке Пак сказал, что ко мне нет претензий. Мы сами пришли в ГСУ, сотрудничали со следствием, помогали искать свидетелей. Считаю надуманным и предвзятым отношением.

    На протяжении 15 лет я занимался профессиональным спортом. Не являюсь рецидивистом и хулиганом. Я не скрываюсь. Согласен на любую меру пресечения кроме ареста. Мы не мешаем следствию. Вину с моей стороны, что касается Соловчука, я признаю частично. На имя Соловчука был открыт счет, на который я положил средства. На моем иждивении двое детей, я должен быть с ними. Мое отсутствие сказывается на их психике», – сказал Мамаев.

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2018 13:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2300

      kvm 5 декабря 2018, 17:35

      Согласен на любую меру пресечения кроме ареста - расстрел, например...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3824

      anatolich72 5 декабря 2018, 14:20

      ТЫ чё отец одиночка? Пусть жена поработает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1166

      Karpathian 5 декабря 2018, 14:09

      попа болит мыло ронять?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 5 декабря 2018, 14:08

      О детях вспомнил....А чего не вспоминал, когда с Кокошей беспредельничал ??? А что , у нас в тюрьмах сидят все бездетные ???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Slepoy71 5 декабря 2018, 14:06

      Гинеру позвоните

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25055

      bset 5 декабря 2018, 14:04

      Надо было в тот же день валить из страны.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 5 декабря 2018, 14:01

      Отпустите Павлика. Он осознал свою вину и искренне раскаялся. (Гадом будет... Век воли не видать...) )))

      5
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