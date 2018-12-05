Мамаев готов заплатить 5 миллионов залога и согласен на домашний арест

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев готов заплатить 5 миллионов рублей залога, чтобы выйти из СИЗО. Футболист согласен на домашний арест либо в Краснодаре, либо в поселке Шишкин лес.

Сегодня в Тверском районном суде проходит заседание по делам Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Они были арестованы 11 октября на два месяца за участие в двух драках в Москве. Их заключение могут продлить до 8 февраля.

Ранее футболистам были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

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