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    • Мамаев готов заплатить 5 миллионов залога и согласен на домашний арест

    Мамаев готов заплатить 5 миллионов залога и согласен на домашний арест

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев готов заплатить 5 миллионов рублей залога, чтобы выйти из СИЗО. Футболист согласен на домашний арест либо в Краснодаре, либо в поселке Шишкин лес.

    Сегодня в Тверском районном суде проходит заседание по делам Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Они были арестованы 11 октября на два месяца за участие в двух драках в Москве. Их заключение могут продлить до 8 февраля.

    Ранее футболистам были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2018 13:39
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 декабря 2018, 15:14

      Если бы всю сумму сразу судье, было бы другое дело.

      1
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      Рейтинг: +28

      СпарткКомандаГандонов 5 декабря 2018, 14:40

      Объяви лучше об окончании карьеры и залог в 5 лимонов тогда можно будет тебя и простить - СВИНЬЯ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 5 декабря 2018, 13:53

      взятку предлагает но здесь не прокатит, Кремль сказал сидеть! и будут сидеть,но господа вчера по Первому случайно посмотрел передачу там какой то чел в упор из ружья выстрелил свое девчонке прямо в лицо и ничего он даже не задержан и даже штраф не заплатил а тут чувакам зуб выбили и хлопцы сидят маются значит так кому то оченно ну-но

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > Garrincha58 5 декабря 2018, 13:58

      Полностью согласен, кстати минут 5 видел эту передачу на 1.

      3
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      Рейтинг: +800

      Театрал > Garrincha58 5 декабря 2018, 14:02

      А вы не смотрите постановочные программы на ТВ!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > Garrincha58 5 декабря 2018, 14:27

      Совершенно верно, обратите внимания на последнее высказывание Пескова по этому вопросу, Кремль решил выпороть их и торг здесь не уместен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      СпарткКомандаГандонов > Garrincha58 5 декабря 2018, 14:41

      а за это можно еще и другую статью пришить!!!

      0
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 5 декабря 2018, 13:50

      Пора заканчивать эту Санта Барбару!

      3
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      Рейтинг: +6358

      Добрый Бобер 5 декабря 2018, 13:47

      5 миллионов... Мне кажется, он гораздо больше готов заплатить.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Добрый Бобер 5 декабря 2018, 13:53

      Залог возвращается.

      3
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