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    Конов: «Арест Кокорина и Мамаева продлили на два месяца»

    Суд продлил арест нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву на два месяца, сообщил в телеграме директор спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов. Футболисты пробудут в СИЗО до 8 февраля.

    По мнению следствия, Кокорин и Мамаев совершили преступление «с особым цинизмом и жeсткостью» и «могут выехать за пределы России, препятствовать». При этом игроки сдали загранпаспорта.

    UPD: позже источник исправился, сообщив, что заседание суда еще продолжается и решение будет вынесено не ранее чем через час.

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    05.12.2018 13:13
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 17:04

      Будут продлевать до полугода, а там и суд, самый "гуманный и справедливый" в мире...

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 декабря 2018, 15:51

      Так там презик вчера выступил с указанием о строгом наказании от
      имени Кремля.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 5 декабря 2018, 15:31

      Заседание суда еще продолжается, а судебное решение, заготовленное, видимо, заранее, уже оглашено. Поспешил канал имени эрнста.

      2
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      Рейтинг: +361

      sergan113 5 декабря 2018, 15:19

      Наверное это начало конца? При любом исходе будет сложно вернутся на прежний уровень.

      0
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      ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 > sergan113 5 декабря 2018, 15:27

      Да нет, люди по пол года травмы лечат, те же кресты, а потом возвращаются в спорт.
      Здесь другая история, и я за то что надо отпускать, и не передерживать.
      Они по футболу соскучились за пару недель форму наберут и так забегают!!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 декабря 2018, 15:10

      «могут выехать за пределы России, препятствовать», а может еще убить кого, надо подстраховаться.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > prezent2017 5 декабря 2018, 15:53

      У них загранпаспорта отобрали.

      1
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      Рейтинг: +52

      de ligt > vladimir-7 5 декабря 2018, 22:39

      Можно иметь несколько паспортов официально. И вообще не проблема уехать, когда у тебя денег вагоны.

      0
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 5 декабря 2018, 14:58

      Как показали исследования, проведенные кандидатом околовсяческих наук Венерой Михайловной Пустомелиной страх перед выходом из СИЗО Кокорина с Мамаевым испытывает каждый пятый из опрошенных респондентов. Каждый 7-ой выходит на улицу в вечернее время только в сопровождении собаки, а каждый третий при посещении ночных баров (клубов) носит в рюкзаке 3 комплекта сменного белья.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ilichkadr 5 декабря 2018, 15:11

      носит в рюкзаке 3 комплекта сменного белья и бейсбольную биту, а еще травматику.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > prezent2017 5 декабря 2018, 15:20

      Ага. У меня нет слов, чтобы высказать своё отношение к следствию. Похоже "работают" те, что и по Васильевой с Сердюковым.

      2
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      Рейтинг: +28

      СпарткКомандаГандонов 5 декабря 2018, 14:36

      УРА, Можно было и на год продлить

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 декабря 2018, 14:17

      Клоунада продолжается -- теперь на все 1000% -- ЗАКАЗУХА !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Zenmaster 5 декабря 2018, 15:12

      Это с самого начала было ясно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 5 декабря 2018, 14:11

      Вот, что за петух это написал?????????Не знаешь до конца, не пи...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 5 декабря 2018, 13:40

      Мда, в очередной раз наше следствие показывает всю свою глупость и некомпетентность

      6
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      ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > Sergil 5 декабря 2018, 14:00

      А какой слог!!

      2
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