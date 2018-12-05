Конов: «Арест Кокорина и Мамаева продлили на два месяца»

Суд продлил арест нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву на два месяца, сообщил в телеграме директор спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов. Футболисты пробудут в СИЗО до 8 февраля.

По мнению следствия, Кокорин и Мамаев совершили преступление «с особым цинизмом и жeсткостью» и «могут выехать за пределы России, препятствовать». При этом игроки сдали загранпаспорта.

UPD: позже источник исправился, сообщив, что заседание суда еще продолжается и решение будет вынесено не ранее чем через час.

Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

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