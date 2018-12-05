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    • Следствие: «На свободе Кокорин и Мамаев смогут и дальше заниматься преступной деятельностью»

    Следствие: «На свободе Кокорин и Мамаев смогут и дальше заниматься преступной деятельностью»

    Сегодня, 5 декабря, проходит судебное заседание о продлении срока заключения нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

    Как сообщил в телеграме директор спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, следствие просит продлить пребывание футболистов под стражей до 8 февраля. Формулировка обоснования: «Кокорин и Мамаев вне СИЗО будут иметь возможность продолжить заниматься преступной деятельностью».

    В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря за участие в двух драках в Москве. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    05.12.2018 12:58
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +1506

      balam 5 декабря 2018, 19:28

      читаю про этих охламонов,а перед глазами мерзкие хари сердюкова и Васильевой почему то

      2
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      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 5 декабря 2018, 18:46

      Чуть не поверил, что решили в стране разобраться с "золотой молодежью" и изобразить хоть видимость равенства всех перед законом ,и эти два дурачка выбраны для острастки. Оказалось, что эти только "позолочены", и выбраны для "втирания очков" нам.

      2
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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 5 декабря 2018, 18:45

      Они же будут по мячу БИТЬ!
      Мать их етить.

      2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 5 декабря 2018, 18:44

      Лучше бы следователи занимались реальными делами, например Васильева-Сердюков

      1
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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 5 декабря 2018, 17:58

      Да сослать их к нам, в Сибирь.
      В Динамо Барнаул.

      0
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 5 декабря 2018, 17:49

      хаха! формулировка насмешила! это типа будут дальше бухать и чиновников бучкать что ли?

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 декабря 2018, 17:27

      Видимо судьи и следователи любители футбола, и до сих пор не могут простить КоМа Монако.
      А если по-существу - Давайте на минуточку забудем, что это КоМа. Итак - группа лиц в количестве пять штук избила водителя одной ведущей телеканала. (фото водилы из больницы) После этого они продолжили свой банкет в кафе, где один из группы ударил стулом одного из посетителей, а его напарник ударил посетителя рукой. Хулиганы задержаны им светит реальный срак. Ну, что? Не напоминает какую-либо новость из ТВ? Забудьте, что они известные футболисты и посмотрите на них, как на тех, о ком показывают в новостях по ТВ. Ваше мнение останется таким же?
      Пока не вынесен приговор - они останутся в СИЗО, т.к. это была группа и было два случая нападения на людей. Вот и всё. Был бы один случай - могли бы и отпустить.

      4
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      Рейтинг: +52

      de ligt > Владислав Vlad 5 декабря 2018, 21:25

      Вот и я не понимаю почему вдруг их стали жалеть и поддерживать.

      1
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      Рейтинг: +1189

      Argon 5 декабря 2018, 17:15

      Это уже цирк какой-то!
      Мамаев и Кокорин - злые гении современности!

      2
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 5 декабря 2018, 17:07

      Наш суд, самый гуманный суд в мире!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 17:00

      Все облегчённо вздохнули, главари преступной хулиганской мафии останутся за решёткой... Аргументация у следствия стандартная и ниже плинтуса. Надо было ещё упомянуть, что начнут забивать голы ведомственной команде...

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      Рейтинг: +52

      de ligt > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 21:38

      Мне было бы жаль бедного подростка, укравшего еду в супермаркете, или бабушку с нищенской пенсией, не заплатившей за кусок масла.
      Тут же толпа здоровых лосей у всех на виду без зазрения совести избила прохожих. Еще и вякают, что 2х месяцев в сизо им достаточно, пожалейте бедных и отпустите к семьям. А мне их вообще не жаль. Дикие звери должны быть за решеткой хотя бы до вынесения решения суда.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > de ligt 5 декабря 2018, 21:45

      Согласен. Жизни не видели, а деньги и вседозволенность им голову снесли. Считают себя исключительными и до сих пор не догоняют, что с ними случилось. Я за свою практику насмотрелся на разного рода и блатных сынков и их родителей, которые думали, что всё могут решить и т.д. Но в данном случае речь идёт о мере пресечения и это не та публика как и совершённые ими деяния, чтобы до суда содержать в СИЗО. Должен быть приговор суда, который поставит точку в этом деле. И в этом деле не необходимости держать такую бригаду следователей и тянуть следствие, оно должно быть уже в суде. Я знаю о чём говорю.

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      Рейтинг: +52

      de ligt > Рубик Докоян 5 декабря 2018, 22:06

      Я сейчас вспоминаю к сожалению уже типичный для нынешней России случай, как один гад тестил шикарное авто друга, ударил по газам, вылетел на тротуар и сбил парня. Всё засняли камеры, видео жуткое и страшное.
      Этот гад вышел из машины, почесал репу, сел обратно и улетел на космической скорости. Затем купил фальшивые документы и за границу. Его поймали в Германии случайно, обратив внимание на странный паспорт.
      Так вот полиция сразу же знали кто это, но в розыск не объявляли очень долго. Лишь спустя несколько месяцев стали искать, когда гнида уже за границей отдыхал.
      Тоже какой-то урод с деньгами и связями.

      Уж лучше пусть этих мерзавцев передержат в сизо, чем делать вид, что они не при чем и заслуживают играть дальше. Все понимают, что следствию было бы безразлично на них даже если бы убили водилу, если бы не мужик из правительства. Ну хоть так, потому что справедливости в этой стране нет и не было.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > de ligt 5 декабря 2018, 22:14

      Много случаев когда смертельные ДТП и дети блатных совершают. И они никуда не убегают и в СИЗО не сидят, но потом суд выносит им условные сроки или освобождает от наказания до исполнения их детям 14 лет. Это было и будет, тут человеческий фактор. связи и деньги будут всегда влиять. Одни ловят, рискуют здоровьем и жизнью, а другие сидя в тёплых кабинетах их отпускают.

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