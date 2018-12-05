Следствие: «На свободе Кокорин и Мамаев смогут и дальше заниматься преступной деятельностью»

Сегодня, 5 декабря, проходит судебное заседание о продлении срока заключения нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

Как сообщил в телеграме директор спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов, следствие просит продлить пребывание футболистов под стражей до 8 февраля. Формулировка обоснования: «Кокорин и Мамаев вне СИЗО будут иметь возможность продолжить заниматься преступной деятельностью».

В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы до 8 декабря за участие в двух драках в Москве. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.