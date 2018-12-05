Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Адвокат Кокориных: «Жду самого плохого результата судебного заседания»

    Адвокат Кокориных: «Жду самого плохого результата судебного заседания»

    Представитель интересов братьев Кокориных Татьяна Стукалова поделилась ожиданиями от судебного заседания, на котором определяют дальнейшую меру пресечения для футболиста «Зенита» Александра. Их могут выпустить из СИЗО.

    «Ожидаю самый плохой результат», – сказала женщина, подразумевая дальнейшее пребывания братьев под стражей.

    Кокорины проходят обвиняемыми по статьям «Хулиганство» и «Побои».

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Чемпионат.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2018 11:50
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1506

      balam 5 декабря 2018, 18:17

      ей то че напрягаться? считай на 2 месяца продлили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 декабря 2018, 15:05

      так борись за них чё мямлишь женщина ведь на помаду надо зарабатывать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 13:39

      Слабый видимо адвокат.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 5 декабря 2018, 13:51

      Адвокат и судьи там не при делах.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert > александр п 5 декабря 2018, 13:57

      Это покажет решение суда.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 5 декабря 2018, 14:04

      Суд решит то что нужно будет решить исходя из политической целесообразности.Учитывая повышение цен на ЖКХ, на бензин и возможно очередное падение рубля шансы на реальный тюремный срок ,весьма высоки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert > александр п 5 декабря 2018, 14:44

      Как сказал М Горбачев :"У нас есть определенные круги" ,которые могут оказать давление на суд.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12491

      DeStar 5 декабря 2018, 12:51

      Хороший адвокат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 5 декабря 2018, 12:44

      Самый плохой результат наступит, когда их освободят из-под стражи в зале суда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 декабря 2018, 12:27

      Не пора-ли судей посадить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 5 декабря 2018, 12:06

      Самый плохой результат - это когда прямо в зале суда Кокорина стулом отxерачат?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 5 декабря 2018, 11:57

      Танюша, надо бабки отрабатывать, а не сидеть и ждать с моря погоды.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 