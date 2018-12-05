Адвокат Кокориных: «Жду самого плохого результата судебного заседания»

ей то че напрягаться? считай на 2 месяца продлили
Представитель интересов братьев Кокориных Татьяна Стукалова поделилась ожиданиями от судебного заседания, на котором определяют дальнейшую меру пресечения для футболиста «Зенита» Александра. Их могут выпустить из СИЗО.
«Ожидаю самый плохой результат», – сказала женщина, подразумевая дальнейшее пребывания братьев под стражей.
Кокорины проходят обвиняемыми по статьям «Хулиганство» и «Побои».
Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:
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