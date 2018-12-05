Кокорин и Мамаев встретились впервые после избиения Пака и водителя. Началось заседание суда

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что сегодня состоится встреча его клиента и соучастника – игрока «Зенита» Александра Кокорина. Оба проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«Фактически Кокорин и Мамаев сегодня встретятся впервые после этих событий, будут находиться вместе в изолированном помещении. Приедет и жена Мамаева», – сказал юрист «Чемпионату».

Заседание в суде уже началось. По его итогам спортсменов могут выпустить из СИЗО.

Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

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