Кокорин и Мамаев встретились впервые после избиения Пака и водителя. Началось заседание суда

Если бы в России были народные суды, обычные люди решали судьбы преступников, то преступников вообще не было бы. Всех простить, понять и обнять. Даже насильников, убийц, террористов, наркодилеров. Ведь у всех есть родственники, дети, которых жааалко. Все такие милые, просто оступились, подумаешь, дать всем вторые-десятые шансы. Мы же все люди, что теперь за каждое убийство жизнь ломать? Убийства происходят каждый день в огромном количестве, так и тюрем не хватит.
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что сегодня состоится встреча его клиента и соучастника – игрока «Зенита» Александра Кокорина. Оба проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
«Фактически Кокорин и Мамаев сегодня встретятся впервые после этих событий, будут находиться вместе в изолированном помещении. Приедет и жена Мамаева», – сказал юрист «Чемпионату».
Заседание в суде уже началось. По его итогам спортсменов могут выпустить из СИЗО.
Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:
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