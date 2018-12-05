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    • Кокорин и Мамаев встретились впервые после избиения Пака и водителя. Началось заседание суда

    Кокорин и Мамаев встретились впервые после избиения Пака и водителя. Началось заседание суда

    Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что сегодня состоится встреча его клиента и соучастника – игрока «Зенита» Александра Кокорина. Оба проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    «Фактически Кокорин и Мамаев сегодня встретятся впервые после этих событий, будут находиться вместе в изолированном помещении. Приедет и жена Мамаева», – сказал юрист «Чемпионату».

    Заседание в суде уже началось. По его итогам спортсменов могут выпустить из СИЗО.

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Чемпионат.com

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    05.12.2018 11:39
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +52

      de ligt 5 декабря 2018, 23:11

      Если бы в России были народные суды, обычные люди решали судьбы преступников, то преступников вообще не было бы. Всех простить, понять и обнять. Даже насильников, убийц, террористов, наркодилеров. Ведь у всех есть родственники, дети, которых жааалко. Все такие милые, просто оступились, подумаешь, дать всем вторые-десятые шансы. Мы же все люди, что теперь за каждое убийство жизнь ломать? Убийства происходят каждый день в огромном количестве, так и тюрем не хватит.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 декабря 2018, 15:39

      а где брат то у кокоши? петушок провокатор?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5035

      neveldomha 5 декабря 2018, 15:17

      Стулья то, стулья прикрутили к полу????)))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5701

      afw13 5 декабря 2018, 15:12

      опять встретились... что счас начнется... наверно опять кого-нибудь ногами отпинают или судью по голове стулом отоварят)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 5 декабря 2018, 14:52

      Соскучились корешки .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +453

      тёска 5 декабря 2018, 14:14

      Мужики хоть и угрюмые но поправились прилично по фейсу видно.надо дать им по 3 года условно и пусть едут играть

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 декабря 2018, 14:03

      какие невинные души ну прямо пай мальчики если внимательно на них глянуть . Даёшь честный приговор.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 13:33

      Пусть суд вынесет справедливое решение.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 декабря 2018, 13:04

      петушки ! от вас в футболе никакого толка ! сидите сидите.

      6
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      ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 > dinar7777dinar 5 декабря 2018, 13:37

      Сам то понял, что сказал?
      Ты хоть сам кого-нибудь из них опустил.
      За базар всегда отвечать приходится!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > афоня72 5 декабря 2018, 13:38

      иди гуляй дурень ! купи себе плакатики кокоши !

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 > dinar7777dinar 5 декабря 2018, 13:43

      Я не в том возрасте, что-бы с плакатами ходить.
      Просто в наше время за базар отвечали! А у кого какое мнение по поводу кокоши это совсем другая история!!

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > афоня72 5 декабря 2018, 13:48

      ну ну ! )))))))) не смеши людей !

      2
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      Рейтинг: +110

      Grub3r > dinar7777dinar 5 декабря 2018, 18:01

      Ну помойму в футболе то толк и был как раз...
      Ну а кроме, да 2 брата; один ХХХ другой Лопата

      0
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    • ...
      Рейтинг: +187

      zubr252 5 декабря 2018, 12:37

      Неужели отпустять этих лоботрясов

      2
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