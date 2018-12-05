Адриано: «Мы перестали чувствовать тяжесть негативного груза. Кононов проводит огромную работу по смене микроклимата»

Что-то все последние выступления игроков клуба подозрительно схожи по риторике друг с другом. Гибридная война?)) Да и туману напускают один круче другого.
... мы перестали чувствовать всю тяжесть негативного груза, который раньше давил на команду. ... А что у вас раньше за негативный груз был, что о нем сказать нельзя??? Или Каррера так вас прессовал, что вы как дрессированные собачки стояли перед ним на задних лапках, постоянно выражали ему поддержку, писали об этом в твитах. И как же понимать ваш совместный прощальный ужин? Даже на последок не смогли ему перечить? Странные вы какие-то ребята, если не сказать грубее.
Судя по таким публикациям уже перестаешь сомневаться в проплаченности таких интервью. Да и сколько не талдычь о большой командной дружбе, со стороны оно виднее.
Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал об атмосфере в команде с приходом нового главного тренера Олега Кононова. Также бразилец подчеркнул, что его команде по силам занять первое место в чемпионате России.
— Кононов проводит огромную работу по смене микроклимата, добивается этого разными путями — от шуток и приколов на поле до индивидуальных бесед с каждым из игроков. Результаты его действий уже ощущаются: мы перестали чувствовать всю тяжесть негативного груза, который раньше давил на команду.
– Верите в то, что вам по силам вернуться в чемпионскую гонку?
— Никто не отменяет цель биться за чемпионство. Перед нашим клубом стоит такая задача, и, к счастью, пока обстоятельства складываются таким образом, что решить ее нам по-прежнему по силам.
На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.