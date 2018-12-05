Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Адриано: «Мы перестали чувствовать тяжесть негативного груза. Кононов проводит огромную работу по смене микроклимата»

    Адриано: «Мы перестали чувствовать тяжесть негативного груза. Кононов проводит огромную работу по смене микроклимата»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал об атмосфере в команде с приходом нового главного тренера Олега Кононова. Также бразилец подчеркнул, что его команде по силам занять первое место в чемпионате России.

    — Кононов проводит огромную работу по смене микроклимата, добивается этого разными путями — от шуток и приколов на поле до индивидуальных бесед с каждым из игроков. Результаты его действий уже ощущаются: мы перестали чувствовать всю тяжесть негативного груза, который раньше давил на команду.

    – Верите в то, что вам по силам вернуться в чемпионскую гонку?

    — Никто не отменяет цель биться за чемпионство. Перед нашим клубом стоит такая задача, и, к счастью, пока обстоятельства складываются таким образом, что решить ее нам по-прежнему по силам.

    На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2018 08:00
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10744

      ivany4 5 декабря 2018, 11:19

      Что-то все последние выступления игроков клуба подозрительно схожи по риторике друг с другом. Гибридная война?)) Да и туману напускают один круче другого.
      ... мы перестали чувствовать всю тяжесть негативного груза, который раньше давил на команду. ... А что у вас раньше за негативный груз был, что о нем сказать нельзя??? Или Каррера так вас прессовал, что вы как дрессированные собачки стояли перед ним на задних лапках, постоянно выражали ему поддержку, писали об этом в твитах. И как же понимать ваш совместный прощальный ужин? Даже на последок не смогли ему перечить? Странные вы какие-то ребята, если не сказать грубее.
      Судя по таким публикациям уже перестаешь сомневаться в проплаченности таких интервью. Да и сколько не талдычь о большой командной дружбе, со стороны оно виднее.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 декабря 2018, 11:11

      про@,en Уралу однозначно Бикфалви дубль, опять выбежит фанат... так, что еще! а да вы родились от женщины)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 11:10

      Хорошо если этот негативный груз вновь не появится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 декабря 2018, 11:01

      Какой микроклимат может быть в свинарнике?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > gol_kak_sokol 5 декабря 2018, 11:17

      Так чем ты недоволен? В ЦСКА всегда был хороший климат.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > gol_kak_sokol 5 декабря 2018, 12:02

      Ну да, на мясокомбинате свинины не бывает. Только
      вчера было опубликованы кричалки клубов и там
      сказано и про свиней и про коней и что болельщики
      уже к ним привыкли.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 5 декабря 2018, 15:22

      Вообще-то, хлев к лошадкам не относится. Хлев быстрее
      подходит к коровам, а свиньям-свинарник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 декабря 2018, 10:29

      Как и положено,каждый очередной тренер лучше предыдущего.Только вдогонку узнаём действительное мнение игроков.Подождём 20 лет мемуаров.Может поручить Кононову ещё климатические условия в стране улучшить???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      Burtaze 5 декабря 2018, 10:07

      кононову...хочет он или нет...нужно избавляться от глушакова...это не шутка...вот если он его оставит...это будет прикол...хотя кононов и сам...походу...прохожий...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Burtaze 5 декабря 2018, 10:28

      Что означают многочисленные многоточия? Начавшуюся кофепаузу???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 декабря 2018, 08:53

      Посмотрим и послушаем, что будут говорить после зимнего ТО, если будут новые приобретения...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 5 декабря 2018, 08:36

      Кононов хороший тренер.
      Болею за быков но желаю тренеру удачи!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1166

      Karpathian > афоня72 5 декабря 2018, 08:59

      Нынешний чемпионат как-то приятней смотреть, чем прошлогодние

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 5 декабря 2018, 08:30

      Ох, не с проста все эти разговоры из уст иностранцев. Чует моё сердце, шо мы накануне грандиозного шухера.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 