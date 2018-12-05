Адриано: «Мы перестали чувствовать тяжесть негативного груза. Кононов проводит огромную работу по смене микроклимата»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал об атмосфере в команде с приходом нового главного тренера Олега Кононова. Также бразилец подчеркнул, что его команде по силам занять первое место в чемпионате России.

— Кононов проводит огромную работу по смене микроклимата, добивается этого разными путями — от шуток и приколов на поле до индивидуальных бесед с каждым из игроков. Результаты его действий уже ощущаются: мы перестали чувствовать всю тяжесть негативного груза, который раньше давил на команду.

– Верите в то, что вам по силам вернуться в чемпионскую гонку?

— Никто не отменяет цель биться за чемпионство. Перед нашим клубом стоит такая задача, и, к счастью, пока обстоятельства складываются таким образом, что решить ее нам по-прежнему по силам.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.