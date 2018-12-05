Моуринью отказался давать интервью клубному ТВ «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказал в интервью клубному телеканалу. Португальский специалист не захотел отвечать на вопрос о состоянии травмированных игроков накануне матча 15-го тура АПЛ с «Арсеналом».

«Не хочу давать вам свежую информацию. Конечно, я бы хотел, чтобы клубный канал «Арсенала» задавал подобные вопросы, но они этого не делают. Они скрывают информацию. Так почему должен это делать я?» – сказал Моуринью.

Матч «МЮ» – «Арсенал» состоится 5 декабря. Начало – в 23:00 по московскому времени.