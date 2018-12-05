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    • Моуринью отказался давать интервью клубному ТВ «Манчестер Юнайтед»

    Моуринью отказался давать интервью клубному ТВ «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отказал в интервью клубному телеканалу. Португальский специалист не захотел отвечать на вопрос о состоянии травмированных игроков накануне матча 15-го тура АПЛ с «Арсеналом».

    «Не хочу давать вам свежую информацию. Конечно, я бы хотел, чтобы клубный канал «Арсенала» задавал подобные вопросы, но они этого не делают. Они скрывают информацию. Так почему должен это делать я?» – сказал Моуринью.

    Матч «МЮ» – «Арсенал» состоится 5 декабря. Начало – в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    05.12.2018 07:00
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 6 декабря 2018, 01:20

      ЖоМо пора лечиться, ему ещё можно помочь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 5 декабря 2018, 13:58

      тебе это не поможет, Моуринью

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 5 декабря 2018, 11:03

      Здесь он прав ,этой информацией может воспользоваться соперник.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 5 декабря 2018, 08:07

      После Реала у него развилась паранойя

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 5 декабря 2018, 08:01

      Он везде провоцирует скандалы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 декабря 2018, 07:46

      молчание -золото

      2
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