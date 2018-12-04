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    • Адвокат Мамаева: «Павел и Кокорин могут просидеть в СИЗО и год»

    Адвокат Мамаева: «Павел и Кокорин могут просидеть в СИЗО и год»

    Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о ходе следствия по делу клиента и его соучастников – Александра и Кирилла Кокориных. Юрист не исключает, что предварительное следствие может растянуться на год.

    – По закону следствие имеет право ходатайствовать о продлении срока расследования столько раз, сколько посчитает нужным?

    – Конечно. Следствие процессуально самостоятельно, поэтому вправе обращаться в суд по поводу продления меры пресечения. Однако необходимость расследования не должна ограничивать людей в свободе. Это проблема следователя, что он не может в течение установленного законом срока завершить расследование, тем более по такому простому делу.

    А у нас сейчас дела годами расследуются. Вот раньше, в девяностых, очень жестко реагировали на чрезмерные продления сроков следствия. Мы расследовали убийства за три-четыре месяца и направляли дела в суд по особо тяжким преступлениям. А такие «хулиганки» в течение месяца разбирались.

    – Получается, даже после 8 февраля Мамаев и Кокорин могут остаться в СИЗО?

    – Если суд продолжит, закрывая на все глаза, верить доводам следствия, то оно будет и дальше растягивать «удовольствие». В принципе это может продлиться и год. Закон подобный сценарий допускает.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.12.2018 22:21
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +28

      СпарткКомандаГандонов 5 декабря 2018, 11:41

      может просто их растрелять и проблем не будет. как футболисты они все равно *овно, да и люди из них такие же?

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 5 декабря 2018, 11:14

      Попали ребятки так попали

      0
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      Рейтинг: +4951

      polt 5 декабря 2018, 10:24

      А вчера была инфа, что выпускают...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 5 декабря 2018, 09:41

      Хотелось бы знать: Что делают 18 следователей?

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 5 декабря 2018, 08:01

      интересно кому это выгодно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > sprint5 5 декабря 2018, 08:48

      Конечно адвокату. Чем больше человек сидит под арестом, тем больше адвокат сидит у него на шее ( не безвозмездно).

      2
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      Рейтинг: -18

      egorovyura 5 декабря 2018, 06:03

      Хотел избавиться от жира на боках и на животе. В остальном мне все нравилось. Раньше регулярно занимался в зале, но теперь времени нет, жена все чаще упрекала о появившимся пузе. Я решил заказать пояс, и заодно узнать, проверить его эффективность. Все намного лучше чем я ошидал. следуя инструкциям я привел свое тело в порядок ---- http://shortly.be/miopres

      -1
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      Рейтинг: +5736

      Дядя Серёжа 5 декабря 2018, 05:44

      Я не за этих пацанов, но неужели все драки России ведут по этой схеме?

      0
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      Рейтинг: +70

      rude boy > Дядя Серёжа 5 декабря 2018, 08:26

      Все драки с разными последствиями бывают . Какие последствие для пострадавших ,такое и наказание.
      А тут даже драк не было , я не видел как чинуш в ответ бьет в рыло кому то из компании, или зовет своих бодигардов на помощь как Жирик. Не видел как второй здоровый мужик раскидывает пятерых пьяных мужиков одной левой или битой ,которую многие водилы возят с собой. Два эпизода и оба не драки.

      1
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 5 декабря 2018, 01:55

      Свободу Юрию Деточкину! Мамаева и Кокорина на волю!

      -1
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      Рейтинг: +459

      77SAM 5 декабря 2018, 00:27

      "20:35 Адвокат Мамаева: «Надеемся, завтра Павла и Кокориных выпустят из СИЗО» "22:21 Адвокат Мамаева: «Павел и Кокорин могут просидеть в СИЗО и год» .......Продолжение следует.... .......

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 декабря 2018, 22:33

      Адвокаты знают нашу следственную и судебную практику и чего делать разного рода вбросы в СМИ, гадая на ромашке. Отпустят или посидят, встретят Новый год дома или в СИЗО...

      1
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