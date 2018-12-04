Адвокат Мамаева: «Павел и Кокорин могут просидеть в СИЗО и год»

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о ходе следствия по делу клиента и его соучастников – Александра и Кирилла Кокориных. Юрист не исключает, что предварительное следствие может растянуться на год.

– По закону следствие имеет право ходатайствовать о продлении срока расследования столько раз, сколько посчитает нужным?

– Конечно. Следствие процессуально самостоятельно, поэтому вправе обращаться в суд по поводу продления меры пресечения. Однако необходимость расследования не должна ограничивать людей в свободе. Это проблема следователя, что он не может в течение установленного законом срока завершить расследование, тем более по такому простому делу.

А у нас сейчас дела годами расследуются. Вот раньше, в девяностых, очень жестко реагировали на чрезмерные продления сроков следствия. Мы расследовали убийства за три-четыре месяца и направляли дела в суд по особо тяжким преступлениям. А такие «хулиганки» в течение месяца разбирались.

– Получается, даже после 8 февраля Мамаев и Кокорин могут остаться в СИЗО?

– Если суд продолжит, закрывая на все глаза, верить доводам следствия, то оно будет и дальше растягивать «удовольствие». В принципе это может продлиться и год. Закон подобный сценарий допускает.