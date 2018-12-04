Адвокат Мамаева: «Надеемся, завтра Павла и Кокориных выпустят из СИЗО»

Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов в интервью Sport24 выразил надежду, что завтра, 5 декабря, суд решит выпустить игрока из СИЗО. Спортсмен проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

– Отпустят ли Мамаева и Александра и Кирилла Кокориных из СИЗО завтра?

– Юридически такая возможность есть всегда. Надеюсь, суд ею завтра воспользуется.

Соответствующее ходатайство о применении альтернативных мер пресечения завтра будет заявлено стороной защиты. У суда на выбор их три: залог, ограничение в совершении определенных действий или домашний арест.