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    • Адвокат Мамаева: «Надеемся, завтра Павла и Кокориных выпустят из СИЗО»

    Адвокат Мамаева: «Надеемся, завтра Павла и Кокориных выпустят из СИЗО»

    Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов в интервью Sport24 выразил надежду, что завтра, 5 декабря, суд решит выпустить игрока из СИЗО. Спортсмен проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    – Отпустят ли Мамаева и Александра и Кирилла Кокориных из СИЗО завтра?

    – Юридически такая возможность есть всегда. Надеюсь, суд ею завтра воспользуется.

    Соответствующее ходатайство о применении альтернативных мер пресечения завтра будет заявлено стороной защиты. У суда на выбор их три: залог, ограничение в совершении определенных действий или домашний арест.

    Источник: Sport24

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    04.12.2018 20:35
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 декабря 2018, 10:26

      Продолжайте доить Кокомаму,они не поняли ещё,что вы-никакие адвокаты.

      2
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      Рейтинг: -18

      egorovyura 5 декабря 2018, 06:03

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://shortly.be/miopres

      -1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 5 декабря 2018, 00:48

      Как суд РЕШИТ, так тому и БЫТЬ!
      Чему бывать, того не миновать!
      Обвинение следствие выдвинуло против них серьёзные.
      У них есть очень большая возможность ЗАГРЕМЕТЬ на нары.
      Доказательства работают против обвиняемых, а следствие на правильном пути.
      Закон - СУРОВ, но это закон и все об этом должны знать.
      Не знание законов не освобождает от ответственности.
      Реальный срок - другим наука.
      Кокорин и Мамаев не хотели учиться на чужих ошибках.
      Вот пусть теперь в СИЗО и в колонии учатся на своих!

      -1
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      Рейтинг: +34

      RP 5 декабря 2018, 00:02

      а смысл?

      0
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      Рейтинг: +254

      Vitaly1960 4 декабря 2018, 23:54

      И мы надеемся...

      -2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 декабря 2018, 23:05

      Главное, чтобы парни не поехали сразу отмечать свободу. В который раз пишу, что надо эту Санта-Барбару заканчивать: мировое соглашение и по рукам и разбежались.

      1
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      Рейтинг: +16

      Soccer the nice 4 декабря 2018, 21:43

      Бушманов думает что выпустят,а Путин так не думает.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 декабря 2018, 21:18

      он надеется ??????????этот бушман уже 20 раз их выпускает вот когда из за ворот сизо выйдут вот тогда и пиши

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      Рейтинг: +1494

      geroin161 4 декабря 2018, 21:13

      Я верю больше Г.Орлову, что им года по три-четыре вкатают

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      Рейтинг: +9050

      vladik12 4 декабря 2018, 20:54

      Сорян, но инсайду Васи Уткина, что они встретят НГ в СИЗО, я доверяю больше, чем вашим надеждам.

      3
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