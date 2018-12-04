Баринов: «После кричалки «*** «Спартак» мою семью хотели порезать»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, какие последствия для него имела кричалка в адрес «Спартака» после чемпионского матча железнодорожников в прошлом сезоне. Видео описываемого выступления игрока перед фанатами можно увидеть ЗДЕСЬ.

«Сколько можно говорить об этом? Было и было. Тогда просто накипело из-за того, что много болельщиков «Спартака» меня гнобили и писали гадости. Начался негатив после того, как я забил «Спартаку». Очень много сообщений поступало мне в личные сообщения.

А после видео со скандированием пришло около 2500 сообщений и все это были угрозы, больше писали семье. Сообщения приходили моей семье с посылом: мы вас найдем, порежем. Я попросил сестру не обращать внимание и блокировать таких людей», – сказал Баринов клубной пресс-службе.

В текущем сезоне РПЛ игрок провел 12 матчей.