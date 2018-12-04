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    • Баринов: «После кричалки «*** «Спартак» мою семью хотели порезать»

    Баринов: «После кричалки «*** «Спартак» мою семью хотели порезать»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, какие последствия для него имела кричалка в адрес «Спартака» после чемпионского матча железнодорожников в прошлом сезоне. Видео описываемого выступления игрока перед фанатами можно увидеть ЗДЕСЬ.

    «Сколько можно говорить об этом? Было и было. Тогда просто накипело из-за того, что много болельщиков «Спартака» меня гнобили и писали гадости. Начался негатив после того, как я забил «Спартаку». Очень много сообщений поступало мне в личные сообщения.

    А после видео со скандированием пришло около 2500 сообщений и все это были угрозы, больше писали семье. Сообщения приходили моей семье с посылом: мы вас найдем, порежем. Я попросил сестру не обращать внимание и блокировать таких людей», – сказал Баринов клубной пресс-службе.

    В текущем сезоне РПЛ игрок провел 12 матчей.

    Источник: YouTube

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    04.12.2018 20:14
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +1934

      Д Альбертини 5 декабря 2018, 15:21

      Одмен, завязывай постить здесь такие статьи провакационные)) хватит тут межклубную нетерпимость мочить, На хайпе этого баринова

      0
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 5 декабря 2018, 13:37

      Вот это идиот. Гнать таких надо из футбола. Если так на спартак сказал, то какая гарантия, что следующими помоями он не обольет Локомотив?

      0
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      Рейтинг: +8203

      nik55 5 декабря 2018, 12:41

      одно слово------тупой футболер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 5 декабря 2018, 11:16

      надо молодым звездюкам о будущем думать...Глушак тож вон про Спартак говорил "ненавижу"...щас капитан...

      1
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      Рейтинг: +3673

      АртурZaСМ 5 декабря 2018, 09:18

      А чего ты хотел тупорылое ты создание? Одно дело, когда это кричит непонятная толпа с трибун , другое когда конкретный человек...

      1
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      Рейтинг: +2756

      a_who 5 декабря 2018, 06:29

      Распустил язык - потом не жалуйся .

      2
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      Рейтинг: +5736

      Дядя Серёжа 5 декабря 2018, 05:48

      А фамилия правильная? Может Баранов?

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Дядя Серёжа 5 декабря 2018, 16:41

      Помню такого, в Спартаке играл.

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 декабря 2018, 02:26

      Баринов, по ходу, с катушек слетел. Мало ли что в башке может накипеть, но наружу это всё выносить нельзя, тем более профессиональному футболеру. Сам эту кашу заварил, за язык никто не тянул - вот и результат. Это, мне кажется, похлеще чем ситуация с Глушаковым.

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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 5 декабря 2018, 02:12

      юноша! ты же профессиональный спорцмен, публичный человек! и ты так орёш как малолетняя скотина, а что ты думал что болелы СПАМА пооплодируют тебе за такие слова.

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      Рейтинг: +3824

      anatolich72 4 декабря 2018, 23:47

      Глуп этот Баринов.

      3
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