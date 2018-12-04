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    • В Москве гастарбайтеры сломали череп юноше-инвалиду из-за шарфа «Динамо». Потерпевший болельщиком не является

    В Москве гастарбайтеры сломали череп юноше-инвалиду из-за шарфа «Динамо». Потерпевший болельщиком не является

    Уголовное преступление случилось в Москве. Возле одного из торговых центров группа лиц, приехавших в Россию на заработки из других государств, избила 16-летнего инвалида за то, что тот утеплился шарфом с символикой «Динамо», пишет «Московский комсомолец».

    Потерпевший пояснил нападавшим, что не является фанатом, а просто носит подаренный шарф. Это не спасло юношу от открытого перелома черепа. Задержан только один из нападавших – им оказался 16-летний выходец из Таджикистана.

    Сначала потерпевшего поместили в реанимацию, но теперь он находится в обычной палате. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Источник: «Московский комсомолец»

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    04.12.2018 19:37
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 6 декабря 2018, 13:22

      писец футбольная новость, тут и под статейку "Разжигание межнациональной розни" недалеко попасть.

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 5 декабря 2018, 15:27

      Что то не верится ,что таджики... Если их не трогать они обычно смирные в России

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 5 декабря 2018, 08:20

      Надеюсь 18 следователей будут брошены на поиск сбежавших гастеров.

      3
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      Рейтинг: +1071

      wobaekat 5 декабря 2018, 01:40

      Не может быть, не верю! Это наверняка во Франции было или в Германии, они там загибаются от гастарбайтеров, в телевизоре показывали!!1

      3
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 5 декабря 2018, 00:40

      Гнать из страны всех гастарбайтеров ....

      2
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM > VikNMar 5 декабря 2018, 01:47

      и начать с футбольных клубов РПЛ

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > VikNMar 5 декабря 2018, 08:16

      Визовый режим нужно вводить,иначе они нас выгонят рано или поздно.

      4
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      Рейтинг: +2038

      DMитрий 5 декабря 2018, 00:21

      Похоже скинхедов надо на улицы возвращать. Там где полиция не справляется и не хочет справляться, эти ребята все решат.

      2
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      Рейтинг: +14

      A DRON > DMитрий 7 декабря 2018, 16:25

      красава)) с тобой полностью согласен!!!! херачить этих животных надо!!!

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 декабря 2018, 23:15

      А даже если бы и был болельщиком, какая разница - это не повод человеку голову проламливать.
      А гасторбайтеры случайно не фанаты "Пахтакора" или "Кайрата"?

      8
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 4 декабря 2018, 22:33

      Что то сми по телеку молчит, странно как то

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Санёк 17 4 декабря 2018, 22:41

      Эка новость русского азиаты избили.Вот если бы русские корейца.

      2
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 4 декабря 2018, 22:30

      Похоже на вброс. Отвлекают внимание от какой то более важной темы.

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 22:20

      Найдутся же такие отморозки. Тем более бить инвалида.

      9
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