В Москве гастарбайтеры сломали череп юноше-инвалиду из-за шарфа «Динамо». Потерпевший болельщиком не является

Уголовное преступление случилось в Москве. Возле одного из торговых центров группа лиц, приехавших в Россию на заработки из других государств, избила 16-летнего инвалида за то, что тот утеплился шарфом с символикой «Динамо», пишет «Московский комсомолец».

Потерпевший пояснил нападавшим, что не является фанатом, а просто носит подаренный шарф. Это не спасло юношу от открытого перелома черепа. Задержан только один из нападавших – им оказался 16-летний выходец из Таджикистана.

Сначала потерпевшего поместили в реанимацию, но теперь он находится в обычной палате. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».