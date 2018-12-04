Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Модрич: «Предпочел бы «Золотому мячу» победу на чемпионате мира. 100 процентов»

    Модрич: «Предпочел бы «Золотому мячу» победу на чемпионате мира. 100 процентов»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил, что с радостью обменял бы «Золотой мяч» на победу в чемпионате мира.

    Футболист выиграл престижную индивидуальную премию впервые в карьере. На ЧМ-2018 хавбек в составе сборной Хорватии дошел до финала, где проиграл Франции (2:4).

    – Если бы вам предоставили выбор: победа на чемпионате мира или «Золотой мяч», что бы вы выбрали?

    – Чемпионат мира. 100 процентов. Всегда говорил, что командные трофеи гораздо важнее. И я всегда буду командным игроком, а не индивидуалистом. ЧМ-2018 был важен для Хорватии. Но, к сожалению, я не смог привести команду к победе. «Золотой мяч» мне тоже нравится. Это хороший приз. Но если бы я мог выбирать, предпочел бы кубок мира.

    – Победа над Гризманном и Мбаппе – это месть за чемпионат мира?

    – Не думаю об этом. Я всего лишь рад, что добился признания. Этот год был для меня особым, и это отметили. Я счастлив. Это однозначно никакое не противостояние.

    – А что для вас значит то, что вы опередили Криштиану Роналду?

    – Победа в голосовании за «Золотой мяч» вызывает исключительные чувства. И все. Не потому, что я опередил Криштиану. Этот год выдался для меня феноменальным во всех аспектах – командном, личном. Хочу поблагодарить всех, кто отдал свои голоса за меня.

    Источник: France Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2018 18:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 4 декабря 2018, 18:58

      Ну, вроде заслужил)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 