Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Адриано: «Может, люди не понимают, что мы действительно поддерживаем Глушакова. Мы выбрали его капитаном и останемся с ним»

    Адриано: «Может, люди не понимают, что мы действительно поддерживаем Глушакова. Мы выбрали его капитаном и останемся с ним»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано заявил, что не понимает требование некоторых болельщиков лишить капитанской повязки полузащитника Дениса Глушакова. По мнению бразильца, фанаты не должны пытаться влиять на процессы в команде.

    «Моe мнение, болельщики не вправе требовать этого. Капитана выбирает команда. Глушакова выбрали мы. Это наше решение, и никто не должен пытаться влиять на процессы в команде. Ведь это мы, футболисты «Спартака», выходим за Глушаковым на поле, а после обсуждаем ошибки и радуемся победам вместе с ним.

    Может быть, эти люди не понимают, что мы действительно поддерживаем Дениса. Или же они целенаправленно настроены против. Почему? Мне сложно это объяснить. Но, так или иначе, действия группы болельщиков никак не повлияют на наше решение. Мы приняли его и останемся с Денисом», – сказал Адриано.

    Источник: RT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2018 18:15
    Рекомендуем
    Комментарии62
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 5 декабря 2018, 00:33

      Кучей-то вы может быть и за Дениса Г., а как по-отдельности?
      Команда - это игроки, тренер, руководство. А Клуб - это команда плюс болельщики.
      Так вот, в тот момент, когда нужно было поддержать тренера, который привёл Клуб к чемпионству, команда промолчала, а болельщики поддержали.
      Команда промолчала, т.к. играет в Спартаке из-за денег, поэтому было страшно идти наперекор руководству. А болельщики поддержали Карреру, т.к. за Спартак они не из-за денег, а от Сердца.
      Теперь видно - кто вы такие. Сборище лицемеров.
      Вы команда "№8". Вы не Футбольный Клуб "Спартак".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 4 декабря 2018, 23:51

      Во всяком случае,это хоть,какой-то комментарий по Глушакову. Утром,Кононов сказал,вечером-Адриано. Фиг с ними,им играть и отвечать,за результат. Принять или нет,ходить на игры или сидеть дома,каждый решает сам и сам,делает выводы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 22:05

      Этими словами Адриано кого то успокоит кого то нет. Самое главное не хочется видеть в Спартаке рвачей и карьеристов. Хочется видеть игроков искренне преданных клубу. Если же выяснится что фанаты правы. Таким не место в команде. Все пущено на самотек ,к фанатам никто не вышел. Руководство сидит сложа руки. Надо прекращать это и как можно скорее. Можно обратится к истории Спартака ,когда возмущенные фанаты не довольные решением тренера подошли к базе команды и выдвинули свои требования. К ним вышел Н,П,Старостин и вопрос был решен в считанные минуты.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray > zigbert 4 декабря 2018, 22:42

      позиция руководства ясна , оно не сидит сложа руки! Достаточно посмотреть на тренерский мостик , состав на поле и сразу станет ясна позиция ! Тренер - адекватный, состав на поле конкурентноспособный , что ещё нужно, счёт на табло, прошлогодний чемпион повержен! Гол забил человек, которого гнобят, передачи раздаёт , который при предыдущим тренере сидел в глухом запасе...делайте выводы сами, своя башка должна быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      Театрал 4 декабря 2018, 21:07

      Люди понимают! И болельщики понимают. Кучка безмозглых зомбированных ультрас нет. И никогда не поймут, потому что они не за Спартак, они против...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 4 декабря 2018, 20:12

      Как же Измайлов хочет сохранить за собой пост, просто слов нет.
      Вцепился в золотую жилу, хрен оттянешь.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > vka1970 4 декабря 2018, 20:58

      Ты действительно считаешь, что миллионера с контрактом, который хрен расторгнешь без неустойки, можно заставить говорить то, что он не хочет? Тогда ты ещё глупее, чем кажется

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК > Театрал 4 декабря 2018, 21:40

      ...пример Кононов !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Театрал 4 декабря 2018, 23:18

      Слушай, может уже хватит с умным видом бредятину нести!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Театрал 5 декабря 2018, 03:34

      Чудак, тебе чуть выше всё объяснили.Добавить нечего.
      Хотя нет.Думал слабоумных у нашего клуба нет.Извини.Ошибся.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 4 декабря 2018, 19:36

      Смешно следить за вашим срачем)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > dyema 4 декабря 2018, 19:41

      Все лучше, чем КВН

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray > dyema 4 декабря 2018, 22:30

      Ваш «бестселлер» с тренерами, и с наивным подсчетом популярности клуба, строительством баклан стэдиума гораздо смешнее)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 4 декабря 2018, 18:54

      Люди понимают, что вы поддерживаете Глушакова, но люди не понимают, за что вы его поддерживаете? Чем отметился за полтора сезона этот игрок, кроме провальной, безвольной игрой и плетением интриг? Вы его выбрали капитаном, мне трудно судить о выборах в команде, я там не был, но знаю, как обычно выбираются в коллективах товарищи на общественные должности и руководящие общественные посты. Как правило нормальные люди остаются в стороне , а всякие самовлюбленные индивидуумы пытаются пролезть куда угодно, только чтобы быть на виду и показывать, что он "швой парень, едрена вошь".

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > Т34 4 декабря 2018, 19:13

      Те люди, которые не понимают, видимо, не ходят понимать, что это дело команды,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > Театрал 4 декабря 2018, 19:27

      А те, которые все понимают, я так понял тебя, живут в команде и знают обо всем и обо всех, поэтому могут утверждать и доказывать, о белых и пушистых, на которых наезжает "кучка" ничего не знающих и не понимающих. И кто не согласен с вами, тот "отморозки".

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > Театрал 4 декабря 2018, 19:29

      Запомни - в футбол команда играет для людей. Люди платят свои кровно заработанные за то чтобы пойти на стадион и поддержать команду которую любят и которой верят. И вот по этому многие хотят знать что как и почему. И запомни - команда без болельщиков не команда .

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > Т34 4 декабря 2018, 19:32

      Нет, они признают право команды делать выбор, и принимают его

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > СМЕРШiРУ 4 декабря 2018, 19:34

      А болельщики это пара секторов с Б? Так я тебя огорчу, ребята с С или А ваши порывы не поддерживают. Да и на В далеко не все. И с чего вы решили, что Вы можете говорить за всех.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1151

      MDAR > Т34 4 декабря 2018, 19:38

      Скажите пожалуйста, кто держал свечку когда плелись интриги. Пора закрыть эту тему и дать команде спокойно тренироваться и готовиться к матчам. Эта ситуация мне напоминает скандальных бабушек на лавочке у подъезда. Хорош, болейте за Спартак!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1151

      MDAR > СМЕРШiРУ 4 декабря 2018, 19:43

      Если ты хочешь знать, что и почему тебе надо устроиться в совет директоров. Современный футбольный клуб это коммерческая организация со своими корпаративными правилами. Которые, как ты должен понимать не решаются прилюдно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > СМЕРШiРУ 4 декабря 2018, 19:47

      Дорогой, запомни, тебе не нравится,- не ходи на стадион и трать свои кровные. Если прислушиваться к мнению каждого из сорока тысяч болел с ума сойти можно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > MDAR 4 декабря 2018, 21:05

      Я болею за Спартак 62 года, прошел с ним весь этот путь до сегодняшних дней и не разу не задумывался болеть мне за него или нет, он у меня в сердце. Спартак много пережил, не только хороших дней но и дерьмовых и всегда я был с ним. Все было, но прошло. Пройдет и это.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 декабря 2018, 18:31

      Кажется Адриано не понимает, что футбол существует только из за болел, а не для того, что бы "избранные" могли заработать миллионы...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > ufos73 4 декабря 2018, 18:42

      Или наоборот, болелы существуют только из-за клубов, и несколько тысяч отморозков,- не вся многомиллионная армия болельщиков Спартака.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Театрал 4 декабря 2018, 18:52

      Несколько тыщ... Большинство болел со стажем, которые видели победы "другого" Спартака выступают против этой гниды! Это для детишек, которые не знали побед, глушак герой...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 4 декабря 2018, 18:55

      Я говорю про болел, а не про фанатов вообще то... Читать надо внимательно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 4 декабря 2018, 19:01

      Нет конечно, большой футбол существует только потому что в нем большие бабки крутятся, которые приносят болелы, раньше были зрители, футболисты ЗП получали как рабочие заводов, ну чуть больше, в 18 годиков они не могли себе позволить даже одну машину, а сейчас...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > ufos73 4 декабря 2018, 19:14

      И среди старых болел, видимо, есть придурки, которые считают, что хаять игроков команды святое дело

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 4 декабря 2018, 19:15

      Потому что то футбол, о которым ты говоришь, и современный это как телега рядом с спортивной машиной, если бы существовал тот футбол, то этот Адриано, возможно, ща бы не мяч гонял за миллионы, а на какой нить бразильской плантации батрачил... За свои миллионы он должен болелам ж*пу лизать, а не ждать что болелы начнут им ее лизать...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 4 декабря 2018, 19:16

      А травлю главного тренера ты значит поддерживал?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > ufos73 4 декабря 2018, 19:16

      Болелы, в подавляющем большинстве не за или против Глушакова, а за команду! Глушаков же часть этой команды, иего место определяет тренер, а не отморозки или верящие всяческим слухам чудаки

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Театрал 4 декабря 2018, 19:18

      А среди спартаковских игроков есть придурки, которые считают, что хаять главного тренера, святое дело... Он получает то, что заслужил, как говорится, что посеешь то и пожмешь...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > ufos73 4 декабря 2018, 19:18

      Совсем крыша съехала! Главный доход - телевидение и спонсоры. Насколько нужны болелы и важны показывает количество зрителей в Красноярске, Казани в последних турах.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > 22 raza chemp 4 декабря 2018, 19:19

      Золотые слова!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Театрал 4 декабря 2018, 19:20

      Глушак своим присутствием "морает" честь команды! Именно поэтому его гонят... Можешь спросить у болел Локо что они про него думают, раз мнение болел спартака тебе мало...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > ufos73 4 декабря 2018, 19:20

      Сколько ж тебе лет? Семь или семьдесят? Совсем идиот! Не будет тебя и тебе подобных на трибуне будут другие! Адекватные

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > ufos73 4 декабря 2018, 19:21

      А его кто-то травил? Что-то я не заметил!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Театрал 4 декабря 2018, 19:23

      о еще один экономист ))) и то и другое существует, так же, из за большого внимания болел к футболу ))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > ufos73 4 декабря 2018, 19:23

      Кто и где хаял, в студию ответ. Только не слухи, а конкретные факты. Публичные. Кстати, капитан на то и существует, чтобы от имени команды говорить с тренерами, руководителями...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > ufos73 4 декабря 2018, 19:24

      Гонят его полторы-две тысячи придурков, а на болел Локо мне вообще начхать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > ufos73 4 декабря 2018, 19:24

      Ещё раз, болелы будут всегда. Не вы, так другие

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Театрал 4 декабря 2018, 19:25

      34 годика, у меня дохрена всяких образований, в том числе финансовое, и я не являюсь фанатом, я простой болел, но говна в своем доме не потерплю

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > ufos73 4 декабря 2018, 19:28

      Хочу вас огорчить- подавляющее меньшинство

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > ufos73 4 декабря 2018, 19:30

      Похоже, что придурки- это вся команда по-вашему. Может, вам пора за другую команду болеть

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > Театрал 4 декабря 2018, 19:32

      Запомни раз и навсегда - такие как Глушаков и ему подобные никогда не были и не будут частью Спартака. Они всего лишь наёмные "рабочие" которые отрабатывают свою зарплату и не более.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > ufos73 4 декабря 2018, 19:36

      А ему что, болелы за платят? Ну-ну!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > СМЕРШiРУ 4 декабря 2018, 19:38

      Как и любые другие, в том числе и тренеры. времена Феди Черенкова давно прошли.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > ufos73 4 декабря 2018, 19:56

      Ну так приберись дома-то. А Спартак это не твой дом, ты у него в гостях. Не нравится- находи,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 22 raza chemp 4 декабря 2018, 22:41

      А футболист значит имеет право сменить тренера? Имеет право критиковать его на право и налево??? Это называется карма, к нему возвращается то, что он сам делал...
      А глушак и даже вся Ромашка это не команда! это ее часть притом не родная и временная. Он уйдет, потом еще будет го*но на клуб лить, а болел останется с клубом навсегда!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ufos73 5 декабря 2018, 10:50

      При личных встречах с болелами, он постоянно критиковал тренера, просто болелы умнее т не выносили сор из избы... Так и мы болелы его продать не можем, его продаст Федун, а мы его к этому подтолкнем ))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +412

      Боцман52 > Театрал 5 декабря 2018, 16:32

      С чего ты взял, что полторы- две тысячи. "Конкретные факты" как ты пишешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 4 декабря 2018, 18:21

      Лично мне было понятно по тому как ты играл в начале сезона, сейчас даже объяснять не надо, таким как ты только и остается за иуду впрягаться, ибо альтернатива вылет в след за "капитаном"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +733

      xrrrx > кузнецов артем 4 декабря 2018, 19:23

      согласен

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > кузнецов артем 4 декабря 2018, 19:26

      И чем , простите, ему это грозит?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Театрал 4 декабря 2018, 19:54

      А что читать не умеешь? Форвард который забивает за 15 игр 2 гола полезен только своим языком, чтоб "поддержать кэпа" а будь Федун в здравом уме бы давно определил бы на трансфер всю шайку неликвида которые думают что в их бедах тренер виноват...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > кузнецов артем 4 декабря 2018, 19:59

      А может это тренер виноват в том, что в команде появилась шайка неликвида? В том смысле, что с сентября хреново играет вся команда, а не один-два человека. Может, дело в подготовке к сезону? Такая простая мысль не приходила в голову?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Театрал 4 декабря 2018, 20:25

      Иди на х.. с даунами смысла не вижу пытаться общаться...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > кузнецов артем 4 декабря 2018, 21:03

      Значит, аргументов нет? А признаться в том, что Артемка хронический идиот не позволяет гордость. Болей за Динамо, кретин, раз тебе Спартак не нравится!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 > кузнецов артем 5 декабря 2018, 21:53

      я вот с Вами не соглашусь. По последним играм Адриано играет очень полезно и выигрывает много борьбы на равне с Зе Луишем.
      Федун же продаст Адриано только за разумные деньги. Когда Адриано мотивирован как сейчас он очень полезен

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > ramos6548 6 декабря 2018, 12:52

      Когда ЛА мотивирован это ключевая фраза, таких не должно быть в команде которая борется за трофеи, на таких нельзя положиться, в любой момент он может повторить свой перл как с ПАОКом...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 > кузнецов артем 22 декабря 2018, 13:01

      Вас послушать так он это делает раза 3-4 за сезон. По факты было 1 раз, за который он, уверен, себя не хвалит

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 