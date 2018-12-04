The Guardian: УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на следующий сезон

УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20, сообщает The Guardian.

Причиной возможного наказания стала информация Football Leaks, согласно которой «Сити» нарушил правила финансового фэйр-плей. УЕФА провел независимое расследование, которое показало, что «горожане» предположительно использовали спонсорские договоры для обхода правил о количестве средств, которые владелец может вложить в клуб.

В 2014 году «Манчестер Сити» уже получил штраф в размере 49 миллионов фунтов стерлингов за нарушение ФФП. Тогда клуб избежал более строгого наказания и впоследствии штраф был уменьшен до 18 миллионов фунтов после соблюдения операционных и финансовых мер, согласованных в рамках наказания.