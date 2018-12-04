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    • The Guardian: УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на следующий сезон

    The Guardian: УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов на следующий сезон

    УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20, сообщает The Guardian.

    Причиной возможного наказания стала информация Football Leaks, согласно которой «Сити» нарушил правила финансового фэйр-плей. УЕФА провел независимое расследование, которое показало, что «горожане» предположительно использовали спонсорские договоры для обхода правил о количестве средств, которые владелец может вложить в клуб.

    В 2014 году «Манчестер Сити» уже получил штраф в размере 49 миллионов фунтов стерлингов за нарушение ФФП. Тогда клуб избежал более строгого наказания и впоследствии штраф был уменьшен до 18 миллионов фунтов после соблюдения операционных и финансовых мер, согласованных в рамках наказания.

    Источник: The Guardian

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    04.12.2018 13:20
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 5 декабря 2018, 09:18

      Не все же нас наказывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 декабря 2018, 09:12

      Динамо (М), ПСЖ, теперь МанСити. Копайте ребятки, копайте. Как говорил Христос - "Ищите и обрящите".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 5 декабря 2018, 07:12

      ФФП создан чтоб легально пополнять карман УЭФА чтоль ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 5 декабря 2018, 01:51

      Исключение МС - верный шаг к созданию ЕвроЛиги вне УЕФА. Тогда клубы начнут усиленно искать возможности создания самостоятельной альтернативной лиги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      sergey610 5 декабря 2018, 01:47

      Однако.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 5 декабря 2018, 01:06

      да там масса нарушений,не только фф!!!финансы шейхов выполняют свою работу на ура,в том числе и для отвода глаз)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 5 декабря 2018, 00:04

      Думаю, что вся эта шумиха останется только шумихой
      Это наши клубы могут не допустить из-за нарушения финансово-честной игры.
      А гранды как чудили, так и будут чудить безнаказанно. Теперь уже многие будут прибегать к самостоятельному выкупу прав на себя футболистами и прочим хитростям

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 декабря 2018, 22:41

      дай миллион ,дай миллион

      1
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 4 декабря 2018, 22:05

      российский клуб уже исключили бы

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 4 декабря 2018, 21:51

      Да ну!

      0
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