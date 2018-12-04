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    Кононов считает, что «Спартак» при нем прогрессирует

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 16 тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) выразил мнение, что красно-белые прогрессируют. Это была вторая игра москвичей в чемпионате под руководством экс-тренера «Краснодара» и «Арсенала».

    «Мне понравилась игра «Спартака». У нас есть прогресс. Сегодня мы разбирали матч. Я показал ребятам, где мы стали сильнее, где нам надо прибавить.

    Для меня важно, чтобы мы двигались вперeд в каждой игре как в понимании того, что хотим видеть на поле, так и в результате», – сказал Кононов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    «Спартак» отстает от зоны Лиги чемпионов на два очка.

    Источник: «Россия 24»

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    04.12.2018 07:41
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 5 декабря 2018, 03:23

      Только бы доверяли ему и не трогали, пусть боссы занимаются своими делами а тренер своим.

      0
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      Рейтинг: +308

      bomilazdeshnii 4 декабря 2018, 20:16

      Через три дня после назначения!!!! Однако!

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 4 декабря 2018, 14:28

      Три матча не показатель но будем надеяться на лучшее.

      4
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 4 декабря 2018, 14:10

      По факту мало что изменилось.Пока ещё очень рано говорить о каком то мифическом прогрессе.Скорее пока фортуна на нашей стороне.На изменения надеюсь после перерыва.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      maxpav 4 декабря 2018, 12:59

      Нэ кажы гоп покы нэ пэрэскочыв!!!!!!!!
      Перевод - Не говори гоп пока не перескочил!

      1
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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 4 декабря 2018, 12:15

      .....пока не видно тренера у Спартака!

      4
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 4 декабря 2018, 11:47

      Уж слишком рано он начал говорить о прогрессе. Спартак и раньше мог настроиться на сильного соперника и обыграть его, а затем следовал необъяснимый провал в игре с явно слабым соперником.
      Тем более, если учесть, что во втором тайме Спартаку явно повезло. Хотя как говориться : Везёт тому, кто везёт !
      Поживём увидим, а пока о прогрессе говорить рано.

      5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 декабря 2018, 10:42

      весна покажет кто где срал

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 декабря 2018, 10:21

      Рано еще "почивать на лаврах"....

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      Рейтинг: +5072

      Т34 4 декабря 2018, 10:18

      Единственный прогресс, это прекращение перетряхивания состава перед каждым матчем. Правда состав довольно спорный, если судить по возрастному цензу и по качеству мастерства, но придется довериться новому тренеру, который решил опереться на опыт. Хорошо, если запала показать себя, хватит у стариков-пешеходов до перерыва. Приходится надеяться на кардинальные перемены после зимнего подготовительного периода.

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