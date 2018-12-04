Кононов считает, что «Спартак» при нем прогрессирует

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 16 тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) выразил мнение, что красно-белые прогрессируют. Это была вторая игра москвичей в чемпионате под руководством экс-тренера «Краснодара» и «Арсенала».

«Мне понравилась игра «Спартака». У нас есть прогресс. Сегодня мы разбирали матч. Я показал ребятам, где мы стали сильнее, где нам надо прибавить.

Для меня важно, чтобы мы двигались вперeд в каждой игре как в понимании того, что хотим видеть на поле, так и в результате», – сказал Кононов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Спартак» отстает от зоны Лиги чемпионов на два очка.