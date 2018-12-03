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    • Ребров: «Дети после игры с «Локомотивом» увидели во мне Хабиба Нурмагомедова»

    Ребров: «Дети после игры с «Локомотивом» увидели во мне Хабиба Нурмагомедова»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, как его встретили дети после матча 16 тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). Футболист получил травму головы, ему накладывали швы.

    «Дети, правда, очень смеялись, когда увидели меня. Сказали, что ухо смешное, оттопыренное как у Хабиба Нурмагомедова. С мальчиками в этом плане проще: просто посмеялись – и все хорошо, они за папу не боялись», – цитирует игрока RT.

    Ребров, несмотря на травму, остался на поле, поскольку у «Спартака» к тому моменту закончились замены.

    Источник: RT

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    03.12.2018 21:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 декабря 2018, 23:25

      Полез, получил, ещё и гол пропустил. На лавку.

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 22:27

      От травм уберечься трудно ,но когда их боишься получить их будет еще больше.

      2
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      Рейтинг: +12217

      ВетеR 3 декабря 2018, 22:03

      Говорил бы ты меньше, "целователь" штанг ((

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 3 декабря 2018, 21:57

      "Бомбардир" обсосал царапины Реброва (в которых сам виноват), больше, чем Артем "облизывает" штанги ворот перед началом матча.

      5
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 3 декабря 2018, 21:41

      Всё, Артем теперь чувствует себя на гребне волны. Я даже представляю себе, как он рассказывает детям, откуда эта пара царапин: -"Видели сериал "Спартак"? Вот и я примерно так же сражался, только было еще жестче.."

      4
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      Рейтинг: +307

      shpilman > oyabun 4 декабря 2018, 00:49

      мяч и свисток хД
      (кровь и песок)

      1
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 3 декабря 2018, 21:36

      Эх, не те идолы у нашего подрастающего поколения. С русскими богатырями они должны сравнивать, а не с дагестанцем из клетки.

      2
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