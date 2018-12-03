Ребров: «Дети после игры с «Локомотивом» увидели во мне Хабиба Нурмагомедова»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, как его встретили дети после матча 16 тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). Футболист получил травму головы, ему накладывали швы.

«Дети, правда, очень смеялись, когда увидели меня. Сказали, что ухо смешное, оттопыренное как у Хабиба Нурмагомедова. С мальчиками в этом плане проще: просто посмеялись – и все хорошо, они за папу не боялись», – цитирует игрока RT.

Ребров, несмотря на травму, остался на поле, поскольку у «Спартака» к тому моменту закончились замены.