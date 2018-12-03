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    • Месси: «Моя мотивация в том, что я становлюсь лучше с каждым годом»

    Месси: «Моя мотивация в том, что я становлюсь лучше с каждым годом»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о важности коллективной работы, о желании побеждать всегда и о своей мотивации.

    «Я не люблю проигрывать, в каждом матче наша цель – победить. Команда выше любой личности. Самые большие команды достигали самых больших успехов благодаря тяжелой командной работе. Мы все очень важны.

    Всякий раз, когда мы начинаем новый сезон, я стараюсь совершенствоваться как на индивидуальном уровне, так и на командном. Я хочу выиграть все. Это то, чего ожидают от такого клуба, как «Барселона». По этой причине цель состоит в выигрыше каждого турнира, в котором мы участвуем. И моя мотивация заключается в том, что я становлюсь лучше с каждым годом», – сказал Месси.

    Источник: Sport.es

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    03.12.2018 18:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 3 декабря 2018, 20:25

      "я становлюсь лучше с каждым годом"-что это??? ну конечно же марочный коньяк,виски,ну на конец,прелестное вино!!!...и Месси тоже.

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