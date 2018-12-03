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    • Адвокат жены Глушакова – о снятии ареста со счетов футболиста: «Уже происходят подозрительные вещи»

    Адвокат жены Глушакова – о снятии ареста со счетов футболиста: «Уже происходят подозрительные вещи»

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Глушаковой в бракоразводном процессе, высказал мнение по поводу решения Никулинского районного суда Москвы о снятии обеспечительного ареста со всех счетов футболиста.

    «По предварительной информации Мосгорсуд частично отменил определение наложения ареста счетов. Мотивировочную часть мы получим через несколько недель. Когда получим его, поймем, чем руководствовался суд, когда отменял обеспечительные меры. Не хочу делать предположений, но уже происходят подозрительные вещи. Мы параллельно ведем два бракоразводных раздела имущества. В одном и том же городе, при одних и тех же законах Хамовнический и Никулинский суды на две одинаковые истории смотрят по-разному, несмотря на принцип единообразия судебной практики.

    В любом случае уверен, что закон восторжествует, и мы убедим суд сделать запрос за более длительный период. Нам известно, что Глушаков вывел около 200 миллионов совместно нажитых рублей на некий счет пенсионного фонда. Сейчас Мосгорсуд отменил на него арест, удовлетворив основную апелляцию Глушакова. В любом случае получим достоверные данные, поскольку все транзакции были по счетам.

    Чем тогда руководствовался Глушаков, если вся бухгалтерия – на поверхности? Это – казалось бы. Например, по параллельному делу суд запросил выписку счетов за последние пять лет. По Глушакову мы попросили сделать суд запрос о движении средств за последние три года, но по решению суда мы получили отчет всего за две недели, и туда не вошла дата, когда деньги были выведены. У нас есть даже точная дата в начале августа, а запрос сделан начиная с конца этого месяца. Чтобы это было признано допустимым доказательством, запрос должен сделать суд.

    Есть ли надежда, что надлежащий запрос по движению средств будет сделан? Надеемся, что это случайность. Мы обоснованно заявим повторное ходатайство на срок, когда были движения средств. Посмотрим, на что рассчитывал Мосгорсуд, отменяя обеспечительные меры на счетах. Сейчас Глушаков может вывести деньги, которые не успел, несмотря на то, что средства нажиты в период брака», – сказал Жорин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2018 18:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1396

      Lilipyt 4 декабря 2018, 01:25

      Деньги совместно нажитые были выведены с счета Глушакова, хммм.....Явно он заработал, а она хочет прикарманить их себе. Посмотрите на эту "бедную и несчастную".

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 декабря 2018, 23:48

      Спасибо Бомбардир. На сегодня это самая футбольная тема.)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 3 декабря 2018, 20:53

      Триллер.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      Театрал 3 декабря 2018, 20:44

      Очередной адвокат профукал то, что обещал клиенту и возмущается....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 декабря 2018, 19:20

      Я бы в качестве обеспечительной меры наложил запрет на создание ЕГЭистами СМИ, сайтов, порталов и т.д., чтобы они там меньше упражнялись в своей безграмотности, глупости и тупости...

      1
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      Рейтинг: +1390

      Taps 3 декабря 2018, 18:56

      Тупой жадный ублюдок.

      1
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      Рейтинг: +799

      амани 3 декабря 2018, 18:31

      Денис , может тебе веревку с мылом ?народ не любыть, жена в подозрении, болельщики отп-ть хотят, вспомнилось когда в армии служил, служил с нами один туркмен, русского языка не понимал, командир спрашивает:-"Может тебя не отп-ли , а побили?...Нет , отп-ли!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 декабря 2018, 18:31

      Что-то я перестал доверять нашему правосудию, особенно если 5-го арест Коки и Мамая продлят. Нечистоплотные люди там сидят и вертят законом по своему усмотрению.

      0
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      Рейтинг: +799

      амани > prezent2017 3 декабря 2018, 18:35

      я уж , этак, лет 25 назад перестал вообще доверять власти и чиновникам!

      1
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      Рейтинг: +800

      Театрал > prezent2017 3 декабря 2018, 20:45

      В данном случае судят как раз по закону и фактам, а не по эмоциям, слезам и понятиям

      1
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      Рейтинг: +3673

      АртурZaСМ > prezent2017 4 декабря 2018, 12:38

      Странные вы люди , которые всегда всем не довольны. Я уверен если бы их отпустили в декабре вы бы сказали "Вот бл.дь все продажные. Этим бы сидеть и сидеть , а они откупились"

      0
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      Рейтинг: +11602

      alex1951 3 декабря 2018, 18:23

      Дэнги,Бабло,Бабки,Ловэ,Капуста, - синонимы ,,счастливой,, житухи.
      Остальное все - пчёлы...

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 декабря 2018, 18:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      шлюха тупая !

      -4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > dinar7777dinar 3 декабря 2018, 18:40

      Самокритично...

      5
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