Кафельников готов финансово помочь фанату «Спартака», выбежавшему на поле в матче с «Локомотивом»

Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников завил, что готов помочь деньгами болельщику красно-белых, который выбежал на поле в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1). Ранее спортсмен перевел 30 тысяч рублей фанату красно-белых, выбежавшему на поле в предыдущей игре с «Рапидом» (1:2) в пятом туре Лиги Европы.

«Мне тоже интересно! Хочу парню тоже финансово помочь, если его «закрыли» на 10 суток и на пять лет проход на стадион», – написал Кафельников в твиттере.

В игре с «Рапидом» болельщик «Спартака» Мирослав Голунов выбежал на поле и попытался ударить капитана команды Дениса Глушакова. В итоге он получил 10 суток ареста и запрет на посещение матчей красно-белых в течение пяти лет.