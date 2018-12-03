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    • Кафельников готов финансово помочь фанату «Спартака», выбежавшему на поле в матче с «Локомотивом»

    Кафельников готов финансово помочь фанату «Спартака», выбежавшему на поле в матче с «Локомотивом»

    Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников завил, что готов помочь деньгами болельщику красно-белых, который выбежал на поле в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1). Ранее спортсмен перевел 30 тысяч рублей фанату красно-белых, выбежавшему на поле в предыдущей игре с «Рапидом» (1:2) в пятом туре Лиги Европы.

    «Мне тоже интересно! Хочу парню тоже финансово помочь, если его «закрыли» на 10 суток и на пять лет проход на стадион», – написал Кафельников в твиттере.

    В игре с «Рапидом» болельщик «Спартака» Мирослав Голунов выбежал на поле и попытался ударить капитана команды Дениса Глушакова. В итоге он получил 10 суток ареста и запрет на посещение матчей красно-белых в течение пяти лет.

    Источник: Твиттер Евгения Кафельникова

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    03.12.2018 16:35
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 декабря 2018, 00:33

      Молодец Кафельников. Хорошо подкольнул всё руководство Спартака.

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 3 декабря 2018, 21:53

      Самое лучшее если "кафель" посидит "десятку" вместе с нарушителем и развлечет его

      1
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      Рейтинг: +550

      El_Chori > fanchik 3 декабря 2018, 23:03

      бАнально

      0
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      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 3 декабря 2018, 21:38

      Каждый день по нескольким каналам ТВ собирают деньги на лечение детей. Скольким ты помог, Евгений Кафельников?

      1
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      Рейтинг: +550

      El_Chori > sochi-2013 3 декабря 2018, 23:04

      Так вон же он аутистам помогает

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 3 декабря 2018, 19:58

      Снова 10 тысяч переведет? А вообще Кафель конечно провокатор

      0
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 3 декабря 2018, 19:50

      Есть сомнение что Кафель болельщик Спартака, всегда читал его интервью где он только и делает что поносит свою якобы любимую команду.

      0
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 3 декабря 2018, 19:42

      достал он уже воду мутить

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 3 декабря 2018, 19:29

      Деньги Кафельникова и он распоряжается ими так, как ему заблагорассудится. Может отдать кому хочет, может спалить или выбросить и это не наше дело. Одни считают, что поступил правильно, другие обзывают дураком. Все это от того, кто в этой истории какую позицию занял.
      Произошел инцидент с выбеганием на поле двух фанатов в разных матчах, с небольшим промежутком времени. Они должны быть наказаны одинаково, оба сделали нарушение. Что происходит на деле? Пока что мы наблюдаем двойные стандарты в решениях по этому случаю. Один, видишь ли, плохой, а второй хороший. Но извольте, они оба выражали свое личное мнение по отношению к одному и тому же человеку, а именно Глушакову. И осуждение обоих должно быть только за нарушение порядка, но никак за отношение к данной личности.
      Кафельников видит эту ситуацию со своей колокольни, а какой-нибудь условный Ловчев со своей. А нам на этом фоне обязательно надо показать свою позицию, заклеймить позором одних, сделать белыми и пушистыми других, а сами-то правильные, безукоризненно чистые и справедливые? Не судите, да не судимы будете!

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Т34 4 декабря 2018, 00:32

      Может это была акция от руководства клуба?
      Так сказать - противовес первому.

      0
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > Т34 4 декабря 2018, 09:56

      Кафельников давая деньги провоцирует недалеких людей на такие поступки. Скоро на поле будут выбегать не болельщики, а люди вообще далекие от футбола для "финансовой поддержки"

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 декабря 2018, 19:16

      благородно,евгений

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 декабря 2018, 18:27

      Развратный Кафель развращает молодежь. На следующем десять раздолбаев побегут!

      1
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 > prezent2017 3 декабря 2018, 18:35

      финансирует хулиганов, это уголовно преследуемо и Спартаку нужно подать на него иск иии видать кафелю захотелось к мамаю и кокоше

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Spartak №1 4 декабря 2018, 00:30

      А Спартак подал иск второму бегунку? Посадили его на 10 суток и отлучили от футбола на 5 лет?
      Ничего второму бегунку не будет. Он же бежал пожать руку Глушаку и тот за него вступился.
      А Кафель даст денег, только если посадят и отлучат от футбола.
      Т.е. денег он нифига не даст, т.к. этот бегунок на руку руководству Спартака.
      Вот вам и двойные стандарты.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > prezent2017 4 декабря 2018, 00:30

      Ну, второго-то раздолбая сам Глушаков поддержал.)))

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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 3 декабря 2018, 18:20

      Похож Кафельников влип со своим неуместным юмором. Лишние деньги правильнее отдать больным детям. Общественность осудит такой поступок. А сообщество болельщиков оценит такой поступок как всегда неадекватно. В силу своей неадекватности. Все знали Кафельникова как успешного российского теннисиста, теперь узнают как незадачливого шутника с подмоченной репутацией.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Бестолковый 4 декабря 2018, 00:26

      Ну, так-то он всё правильно сказал. Дам, мол, деньги, но только покажите этого нового бегунка, где он? Где о нём новости? Почему он не сидит 10 суток, как первый? Почему не отлучают от футбола, как первого?
      Все же знают, что этот бежал пожать Глушаку руку. Всё, руководство довольно.

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