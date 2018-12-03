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    • Алана Мамаева: «Павел променял семью на шлюху, из-за которой и начался весь конфликт с водителем»

    Алана Мамаева: «Павел променял семью на шлюху, из-за которой и начался весь конфликт с водителем»

    Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обвинила мужа в многочисленных изменах.

    «Мой «муж» семью променял на шлюху, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса», – написала накануне Алана в своем инстаграме, приложив к сообщению скриншот страницы любовницы футболиста.

    В данный момент Мамаев, как и нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находится под стражей в СИЗО «Бутырка». Они задержаны до 8 декабря по обвинению в участии в двух драках. На текущей неделе состоится суд, на котором им могут продлить время пребывания в СИЗО еще на два месяца.

    После этой публикации Алана провела в инстаграме прямой эфир, в котором рассказала подробности об изменах мужа.

    «Не могу поверить во все это. Это было не один раз, и не только с ней, и еще были! Когда мне писали, что он изменяет, я всегда всем отвечала, что уверена в своем муже. У меня столько боли! Я его уже 1000 раз спрашивала, любит он меня или нет, а он просто не отвечает. Я не могу быть сильной! Как тут быть сильной, когда узнаешь одно, второе, третье. Переписки, фотографии… В чем-то он сам признался, что-то я продолжаю узнавать. Про эту любовницу он признался. Про остальных, естественно, не признается. Убеждает, что у меня не все в порядке с головой, что я себе это все придумала.

    Если бы это была шлюха на один раз, я была бы готова принять. Но это постоянная любовница. Самое невыносимое, что он не хочет ничего делать, чтобы восстановить семью. Кто-то пишет, что я с ним из-за денег, куда я денусь. У меня ничего нет, дело не в деньгах. Дело в том, что я люблю человека, а он меня больше не любит.

    Я нашла эту суку, и эта безмозглая мне все рассказала. Я сделала вид, что мне пофиг на Пашу, а она, дубина, поверила. А потом этот дурак тоже повелся. И они мне все рассказали. Видимо, я им мешаю, и они хотят от меня избавиться. Эта дура считает, что теперь он на ней женится. Но кроме нее есть и другие. Она, кстати, удалилась отовсюду: из ватсапа, вайбера… Скорее всего, он ей сказал так сделать.

    Видимо, дети ему тоже не нужны. Но я не буду у него ничего отсуживать. Мне уже нахер ничего не надо! Просто мне обидно. Что делать, если он ее уже и в дом приводил? Мне девчонка-соседка рассказала.

    У нас была семья, но уже нет семьи. Не понимаю, что я делала не так. Я давала ему все, что можно было требовать от жены.

    Мой муж – придурок, который мне изменял. А я, как дура, защищала его везде. Мстить и выбивать деньги не хочу. Мне просто херово. Я хочу, чтобы он стал нормальным», – рассказала Мамаева.

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Sport24

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    03.12.2018 10:06
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2103

      ItalianFootball 4 декабря 2018, 10:17

      Шило на мыло.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 3 декабря 2018, 19:53

      Обыкновенная банальная история.
      Каждый мужик за 40 хоть раз это проходил. Это называется кризис среднего возраста.
      И не надо сейчас многим вставать в позу Что с ним ЭТО никогда не случится!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +799

      амани 3 декабря 2018, 18:09

      "а я как дура"-- а почему как?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 3 декабря 2018, 13:10

      Шалава и долб***...дело закрыто.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3673

      АртурZaСМ 3 декабря 2018, 12:31

      Одна из бл..ей Паши Мамаева это Саша Кокоша...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 декабря 2018, 12:30

      Шлюха, конечно, страшная, но, наверно, и ты не лучше. Чё фотку не кажешь, испугалась?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 3 декабря 2018, 12:15

      Все трагедии из-за баб. Вспомним Фокса. Боже, спаси и сохрани.

      2
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 3 декабря 2018, 11:59

      Бомбардиииир!!! Ты же спид-инфо, на хер нам откровения татуированной шалавы???? Очнитесь!!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +8203

      nik55 3 декабря 2018, 11:20

      этот сайт вообще о чем-----о футболе или о грязном белье----дуйте к Малахову вам место там

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 3 декабря 2018, 11:19

      Одну курицу поменял на другую курицу, наивные курицы... Ну ничего, потом суды алименты, когда много денег такая ситуация с женщинами у молодых футболистов это норма и пример других ничему не учит. Просто избегать кур надо.

      1
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