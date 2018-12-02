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    УЕФА утвердил новый еврокубковый турнир 

    УЕФА утвердил проведение нового еврокубкового турнира в 2021-2024 годах. Пока у него нет официального названия, рабочее название UEL2.

    • В нем будут участвовать 32 клуба.
    • В турнире будет стадия группового этапа (восемь групп по четыре команды) и плей-офф (1/8, 1/4, 1/2 финала и финал).
    • Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах и третьи места в группах Лиги Европы.
    • Матчи будут проводиться по четвергам (15 игровых дней, 141 матч).
    • Победитель турнира попадет в Лигу Европы.

    УЕФА гарантирует, что в новом турнире будет минимум 34 ассоциации (сейчас их минимум 26). Новый турнир будет открыт для всех национальных ассоциаций. Все ассоциации сохранят те же суммарные квоты, что сейчас.

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    02.12.2018 23:12
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +85

      MU_Fan#1 15 марта 2019, 19:50

      А кто интересно будет смотреть этот турнир по ТВ в тот же день когда и Лига Европы? Разве что фаны команд представленных на турнире

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 3 декабря 2018, 11:49

      Аналогия с "интертото" ,которая просуществовала не долго.

      2
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 3 декабря 2018, 08:32

      Да это все ради ,чтоб срубить деньги с телеканалов и т д

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 3 декабря 2018, 06:06

      Футбол в массы это правильно,пусть в своём соку варятся

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 3 декабря 2018, 05:13

      Как 34 ассоциации уместятся в 32 команды непонятно.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 3 декабря 2018, 04:38

      кубок интертото ребрендинг)))

      3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 декабря 2018, 04:13

      Вообще-то в момент утверждения чего-либо название, тем более официальное, присваивается сразу.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 3 декабря 2018, 02:21

      А как было хорошо раньше : Кубок чемпионов Кубок кубков и Кубок УЕФА - ни каких групповых турниров , проиграл - вылетел ....

      3
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      Рейтинг: +772

      FCTB 3 декабря 2018, 00:55

      Потом придумаю новый (четвертый) турнир, для тек кто займет 4 место в Лиги Чемпионов и Лиги Европы и с этого нового турнира

      0
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 3 декабря 2018, 00:48

      Ввести третий еврокубковый турнир, дабы дать поиграть на международной арене клубам уровня Ахмата, очень интересная затея)) Жду, посмотрим, что из этого получится

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      Рейтинг: +882

      Cromathaar > Tuxuu777 3 декабря 2018, 00:51

      Написано же - суммарные квоты останутся те же.

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