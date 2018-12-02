УЕФА утвердил новый еврокубковый турнир 

УЕФА утвердил проведение нового еврокубкового турнира в 2021-2024 годах. Пока у него нет официального названия, рабочее название UEL2.

В нем будут участвовать 32 клуба.

В турнире будет стадия группового этапа (восемь групп по четыре команды) и плей-офф (1/8, 1/4, 1/2 финала и финал).

Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах и третьи места в группах Лиги Европы.

Матчи будут проводиться по четвергам (15 игровых дней, 141 матч).

Победитель турнира попадет в Лигу Европы.

УЕФА гарантирует, что в новом турнире будет минимум 34 ассоциации (сейчас их минимум 26). Новый турнир будет открыт для всех национальных ассоциаций. Все ассоциации сохранят те же суммарные квоты, что сейчас.