Агент Сифуэнте: «ЦСКА к нам не обращался»

Футбольный агент Франси Бодэ, представляющий интересы нападающего «Универсидад Католики» Джона Сифуэнте, прокомментировал интерес ЦСКА к своему клиенту.

«Пока рано говорить о каком-то конкретном интересе со стороны ЦСКА к Сифуэнте. Клуб к нам не обращался. Все разговоры – просто слухи. Но в будущем такое возможно», – сказал агент.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро. В 2018 году форвард забил 35 голов.