Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Агент Сифуэнте: «ЦСКА к нам не обращался»

    Футбольный агент Франси Бодэ, представляющий интересы нападающего «Универсидад Католики» Джона Сифуэнте, прокомментировал интерес ЦСКА к своему клиенту.

    «Пока рано говорить о каком-то конкретном интересе со стороны ЦСКА к Сифуэнте. Клуб к нам не обращался. Все разговоры – просто слухи. Но в будущем такое возможно», – сказал агент.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро. В 2018 году форвард забил 35 голов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2018 14:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 2 декабря 2018, 20:09

      Абеля надо для начала сплавить на вольные хлеба. А потом трансфером твоего игрока займутся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 декабря 2018, 15:09

      Ф.Бодэ, не торопись, если подойдет игрок для ПФК ЦСКА, то переговоры
      начнутся.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 