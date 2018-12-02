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    Ари: «Уверен, что Сулейманов заиграет в Европе»

    Нападающий «Краснодара» Ари высказал мнение о перспективах своего одноклубника Магомеда-Шапи Сулейманова. В нынешнем розыгрыше РПЛ 18-летний россиянин забил четыре гола в семи матчах.

    — В «Краснодаре» играет много талантливой молодежи, например, Сулейманов. Сможет ли он стать футболистом европейского масштаба или его максимум — сборная России?

    — Я уверен, что он заиграет в Европе. Хотелось бы отметить, что в России в последнее время много ресурсов вкладывается в футбол. По моему мнению, у всех молодых игроков должен быть шанс попробовать свои силы за границей. Это даст им колоссальный опыт, который они смогут применить в любой команде

    Источник: RT

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    02.12.2018 10:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 2 декабря 2018, 13:45

      Если прогрессировать с командой, то будет шанс не в Европе поиграть, а целую серию матчей сыграть с лучшими командами мира.
      Подскажу способ простой для Краснодара. Научитесь громить соперников по РПЛ с неприличными счетами. Систематически громить. Как это делают, например, ПСЖ, Барса и МС в своих лигах. А не выцарапывать на нервах победы у андердогов.
      Игра в каждом матче с нацеленностью на крупную победу - это надежный способ для прогресса.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 декабря 2018, 13:29

      Как что, так сразу в Европу! Постеснялись бы.

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      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 2 декабря 2018, 13:01

      А чё сам не заиграл?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 декабря 2018, 12:56

      Пацану надо тут заиграть и в своей команде себя проявить. А в Европе уже многие наши "наигрались"...

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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 2 декабря 2018, 12:14

      За границу еще рановато. Ему б стабильности и напору,будет очень хороший игрок.

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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 2 декабря 2018, 12:01

      Как сделать, чтобы у российских игроков появился шанс попробовать свои силы за границей? Всё просто, даже очень просто. Перестать платить им сумасшедшие деньги, а начать платить реальные. Им сразу захочется играть за границей, а не пешком ходить по полю в России.

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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 2 декабря 2018, 12:00

      А оно им надо?
      Зенит все купит!!

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