Ари: «Уверен, что Сулейманов заиграет в Европе»

Если прогрессировать с командой, то будет шанс не в Европе поиграть, а целую серию матчей сыграть с лучшими командами мира.
Подскажу способ простой для Краснодара. Научитесь громить соперников по РПЛ с неприличными счетами. Систематически громить. Как это делают, например, ПСЖ, Барса и МС в своих лигах. А не выцарапывать на нервах победы у андердогов.
Игра в каждом матче с нацеленностью на крупную победу - это надежный способ для прогресса.
Нападающий «Краснодара» Ари высказал мнение о перспективах своего одноклубника Магомеда-Шапи Сулейманова. В нынешнем розыгрыше РПЛ 18-летний россиянин забил четыре гола в семи матчах.
— В «Краснодаре» играет много талантливой молодежи, например, Сулейманов. Сможет ли он стать футболистом европейского масштаба или его максимум — сборная России?
— Я уверен, что он заиграет в Европе. Хотелось бы отметить, что в России в последнее время много ресурсов вкладывается в футбол. По моему мнению, у всех молодых игроков должен быть шанс попробовать свои силы за границей. Это даст им колоссальный опыт, который они смогут применить в любой команде