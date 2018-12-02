Ари: «Уверен, что Сулейманов заиграет в Европе»

Нападающий «Краснодара» Ари высказал мнение о перспективах своего одноклубника Магомеда-Шапи Сулейманова. В нынешнем розыгрыше РПЛ 18-летний россиянин забил четыре гола в семи матчах.

— В «Краснодаре» играет много талантливой молодежи, например, Сулейманов. Сможет ли он стать футболистом европейского масштаба или его максимум — сборная России?

— Я уверен, что он заиграет в Европе. Хотелось бы отметить, что в России в последнее время много ресурсов вкладывается в футбол. По моему мнению, у всех молодых игроков должен быть шанс попробовать свои силы за границей. Это даст им колоссальный опыт, который они смогут применить в любой команде