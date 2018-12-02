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    • Ари: «Было бы здорово наладить сотрудничество между «Краснодаром» и моей футбольной школой в Бразилии»

    Ари: «Было бы здорово наладить сотрудничество между «Краснодаром» и моей футбольной школой в Бразилии»

    Нападающий «Краснодара» Ари признался, что купил в Бразилии небольшой футбольный клуб.

    — Год назад я купил небольшой клуб с тремя полями. Сейчас моя цель — создать некую футбольную базу. Там уже есть школа, в которой занимаются ребята разных возрастных групп. Разумеется, нам непросто делать это без инвесторов, поддержки со стороны, но мы стараемся и двигаемся вперед. Уже есть определенные проекты и на будущее: строительство небольшого стадиона на 5 тысяч зрителей, расширение тренировочных полей. За этот год мы добились возможности выйти в третий дивизион первенства Бразилии и поучаствовать в Кубке. В нашем городе есть сильные команды, с которыми нам нелегко справляться. Но мы идем шаг за шагом к своей цели. Думаю, нам это неплохо удается.

    — Если Галицкий предложит вам работу в качестве скаута по Латинской Америке, согласились бы?

    — Думаю, да. Было бы здорово наладить сотрудничество между «Краснодаром» и моей футбольной школой в Бразилии. Молодые игроки получили бы возможность продолжить карьеру в России.

    Ранее Ари был вызван в сборную России. Он принял участие в матчах с Германией (0:3) и Швецией (0:2).

    Источник: RT

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    02.12.2018 09:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 2 декабря 2018, 18:44

      ░▒█☻ ☻█▒░ДАВАЙ АРИ,ТАК ДЕРЖАТЬ░▒█☻ ☻█▒░

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 2 декабря 2018, 12:18

      Замыслы достойные уважения,молодец. Ну а негатив можно найти и в благом деле,у кого как мозги работают.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 2 декабря 2018, 11:07

      Поживем увидим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 2 декабря 2018, 10:23

      Наладить связи.. И давать гражданство..)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 2 декабря 2018, 10:16

      Дела вызывающие уважение..
      Жаль Путилоиду жопу лижет..

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