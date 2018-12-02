Ари: «Было бы здорово наладить сотрудничество между «Краснодаром» и моей футбольной школой в Бразилии»

Нападающий «Краснодара» Ари признался, что купил в Бразилии небольшой футбольный клуб.

— Год назад я купил небольшой клуб с тремя полями. Сейчас моя цель — создать некую футбольную базу. Там уже есть школа, в которой занимаются ребята разных возрастных групп. Разумеется, нам непросто делать это без инвесторов, поддержки со стороны, но мы стараемся и двигаемся вперед. Уже есть определенные проекты и на будущее: строительство небольшого стадиона на 5 тысяч зрителей, расширение тренировочных полей. За этот год мы добились возможности выйти в третий дивизион первенства Бразилии и поучаствовать в Кубке. В нашем городе есть сильные команды, с которыми нам нелегко справляться. Но мы идем шаг за шагом к своей цели. Думаю, нам это неплохо удается.

— Если Галицкий предложит вам работу в качестве скаута по Латинской Америке, согласились бы?

— Думаю, да. Было бы здорово наладить сотрудничество между «Краснодаром» и моей футбольной школой в Бразилии. Молодые игроки получили бы возможность продолжить карьеру в России.

Ранее Ари был вызван в сборную России. Он принял участие в матчах с Германией (0:3) и Швецией (0:2).